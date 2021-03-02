La Liga lança projeto social 'LaLiga Football Schools' no Brasil

Crédito: Divulgação/LaLiga

Com o objetivo de contribuir, de forma lúdica e inovadora, para a educação de meninos e meninas por meio do futebol, a LaLiga, em parceria com a Think Sports, anuncia o lançamento do programa LaLiga Football Schools no Brasil. Inspirado em uma das mais importantes ligas de futebol do mundo, o programa oferece metodologia própria para jovens e crianças de 4 a 17 anos (meninos e meninas) e a previsão é de que os primeiros núcleos sejam inaugurados ainda neste primeiro semestre de 2021.

+ VEJA A TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DE LALIGA 2020/2021Com foco na formação completa, o programa irá auxiliar no desenvolvimento físico e humano de crianças e jovens. Dividido em quatro fases de implantação, o programa terá início com pólos em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Espirito Santo e Minas Gerais, com planos de expansão para outros estados e regiões do país. A capital paulista terá a unidade modelo do programa: o Colégio Miguel de Cervantes é a primeira escola confirmada no Brasil.

No Brasil, o programa contará com um Diretor Técnico da LaLiga. Este profissional será responsável pela capacitação dos profissionais de educação física das unidades licenciadas, incluindo todos processos de aplicação e acompanhamento da metodologia espanhola de futebol, além de conscientizar sobre a filosofia de formação de atletas da liga.

- É com muita felicidade que anunciamos o lançamento deste projeto no Brasil. A aplicação da metodologia da LaLiga adaptada à realidade do país trará aos jovens toda a vivência e conceitos do futebol aplicados na Espanha, contribuindo para seu desenvolvimento integral, afinal, o esporte é um elemento importantíssimo na formação das futuras gerações, além do desenvolvimento de competências técnicas, cognitivas, físicas e socioafetivas de meninos e meninas - disse Albert Castelló, delegado da LaLiga no Brasil.

As aulas serão realizadas sempre em horário extracurricular, ou seja, fora do horário das aulas obrigatórias. Além de escolas, clubes sociais também poderão aderir ao programa que inclui, entre outras iniciativas, a realização camps, clínicas, torneios, palestras e outras experiências que trarão a melhor conexão com o futebol espanhol.

- O sucesso deste projeto está na união do conhecimento de LaLiga e Think Sports, um parceiro que ajudará a implantar o nosso método para que mais jovens do Brasil possam transformar suas vidas a partir do esporte - acrescentou Castelló.