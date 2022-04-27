futebol

La Calera x Santos: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo

Peixe busca sua segunda vitória na Copa Sul-Americana, triunfo que pode até lhe dar a liderança do grupo. Só o primeiro colocado passa para a próxima fase da competição...

Publicado em 27 de Abril de 2022 às 20:16

O Santos enfrenta nesta quinta-feira (28) o Unión La Calera, do Chile, em duelo válido pela Copa Sul-Americana. O time santista busca a segunda vitória na competição, assim como a equipe chilena, que lidera o Grupo C do torneio internacional com 4 pontos.Na estreia, os comandados de Fabián Bustos foram derrotados por 1 a 0, na Argentina, para o Banfield. Na Vila Belmiro, na segunda rodada, o Alvinegro conseguiu uma suada vitória por 3 a 2, com gol no final da partida do equatoriano Bryan Angulo.Em crise, o time chileno demitiu nesta semana o então treinador Martín Anselmi, que vinha sendo questionado no cargo. Ele não aguentou a pressão após a derrota de virada por 3 a 2 para o Coquimbo Unido, pela 11ª rodada do campeonato nacional. O interino Carlos Galdames comandará a equipe contra o Santos.Se vencer, o Peixe chegará a 6 pontos e, com um combinação de resultados, pode alcançar a liderança da sua chave. O outro confronto do grupo será entre Banfield e Universidad Católica, no Equador.FICHA TÉCNICAUNIÓN LA CALERA X SANTOS
Data e hora: 28 de abril de 2022, às 21h30Local: Estádio Sausalito (CHI)Árbitro: Angel Arteaga (VEN)Assistentes: Alberto Ponte (VEN) e Francheskoly Chacon (VEN)Árbitro de vídeo: Não há na primeira fase
Onde assistir: Conmebol TV e pelo Tempo Real do LANCE! em parceria com Voz do Esporte
UNIÓN LA CALERA: Arce; Vilches, García, Wiemberg; Fernández, Alarcón, Castellani, Oyanedel; Cavalieri, Passerini, Saez. Técnico: Carlos Galdames
SANTOS: João Paulo; Auro, Maicon, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Sandry e Léo Baptistão; Ângelo, Bryan Angulo e Lucas Braga. Técnico: Fabián Bustos
Crédito: Peixe de Bustos lidera o Brasileirão e sonha com vaga na Copa Sul-Americana (Foto: Divulgação/Santos FC)

