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L! destaca os jogadores do Flamengo que melhor renderam no Carioca antes da volta do grupo principal

Duas vitórias e uma derrota: Rubro-Negro atuou as três primeiras rodadas da Taça Guanabara com uma equipe alternativa, comandada por Maurício Souza...

Publicado em 15 de Março de 2021 às 05:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mar 2021 às 05:05
Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo
Muito possivelmente, o time treinado por Maurício Souza fez a sua despedida com a derrota para o Fluminense, no último domingo, no Maracanã e em clássico pela 3ª rodada da Taça Guanabara do Campeonato Carioca. O técnico não confirmou, mas, como o grupo principal se reapresenta nesta segunda, é provável que boa parte do elenco seja comandado por Rogério Ceni.O grupo que somou seis pontos em nove possíveis contou com muitos do time sub-20 e integrantes do plantel de Ceni - jovens da base, como Pepê e Gomes, ou não, como Michael, que abriu mão das férias para mostrar serviço, mas que decepcionou nos dois jogos que realizou.
O LANCE! destacou sete jogadores que, na soma das três rodadas, mais renderam. Confira e compartilhe a sua opinião abaixo:
- Estou buscando. No tempo certo, as coisas acontecem - falou Noga, em entrevista à "FlaTV".
Ao todo, Noga soma oito partidas pelos profissionais do Flamengo, com quem tem vínculo até dezembro de 2024.
Ainda sem se acertar com Rafinha, o Flamengo tem em Matheuzinho uma opção imediata para Isla. Ao todo, o lateral tem 24 jogos pelo Fla, sendo 14 como titular (um com Rogério Ceni).
- (A transição) Está sendo feita da melhor maneira e no tempo certo. Trabalho forte, e meu foco no sub-20 ou no profissional é sempre o mesmo - falou Ramon, que completou 20 anos no último sábado.
Ramon soma 14 partidas pelos profissionais do Flamengo, sendo titular em sete - porém nenhuma sob o comando de Rogério Ceni, que passou a priorizar Renê como opção a Filipe Luís, diferente do que vinha fazendo Domènec Torrent. A ver se o cenário muda em 2021.
Mais uma vez, João mostrou que está pronto para o time principal, podendo atuar em mais de uma função no meio. E, aos 20 anos e em alta com Ceni, Gomes já acumula 17 partidas pelos profissionais, sendo quatro como titular.
Hugo tem vínculo com o Fla até dezembro de 2023. Não será fácil para ele ter espaço no forte elenco de Ceni, porém a bagagem recente o credencia a entrar no bolo da disputa, ainda mais com Thiago Maia sem prazo para retornar, visando ao restante de 2021.
Pepê tem vínculo com o Fla só até junho deste ano. Ou seja, terá que comer grama e aproveitar com brilho novas oportunidades até o fim do contrato.
Muniz passou em branco na estreia e contra o Fluminense, mas fez dois belos gols de cabeça (a sua principal característica) no segundo jogo, quando o Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 2 a 0. Ao todo, Rodrigo Muniz soma 8 jogos pelos profissionais do Flamengo, sendo três com Ceni. Marcou três gols nesta passagem pelo time de cima.
O PRÓXIMO COMPROMISSO
As vitórias do Flamengo foram contra Nova Iguaçu (1x0) e Macaé (2x0), enquanto a derrota para o Fluminense foi por 1 a 0. Em terceiro lugar, o Rubro-Negro enfrenta, agora, o Resende, nesta sexta-feira, às 21h, no Maracanã. A confirmar quem defenderá o clube neste jogo pela 4ª rodada do Estadual.

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