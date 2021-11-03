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Kylian Mbappé deve impor condição contratual para acertar transferência para o Real Madrid

Atacante do Paris Saint-Germain tem o desejo de defender a França nos Jogos Olímpicos de 2024, que serão disputados em Paris após a Eurocopa na Alemanha...
LanceNet

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Publicado em 

03 nov 2021 às 08:29

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 08:29

Crédito: FRANCK FIFE / AFP
O atacante Kylian Mbappé segue disposto a vestir a camisa do Real Madrid, mas deve impor uma condição chave para fechar um acordo com a equipe merengue. Segundo a imprensa espanhola, o atleta quer defender a França nos Jogos Olímpicos de 2024, que serão disputados em Paris.No mesmo ano, mas algumas semanas antes do maior evento esportivo mundial, o jogador também deve defender os Bleus na Eurocopa da Alemanha. Com isso, o Real Madrid não poderia contar com o atleta na pré-temporada de 2024.
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Em 2021, Mbappé jogou a Eurocopa pela França, mas foi impedido pelo Paris Saint-Germain de participar da Olimpíada. O clube de Nasser Al-Khelaifi também proibiu que Neymar e Marquinhos se juntassem ao elenco de André Jardine, uma vez que já haviam participado da Copa América.
Por conta disso, o atacante devem impor uma cláusula em seu contrato para que tenha uma espécie de carta branca para disputar todas as competições com a França em 2024 e sem precisar do aval do Real Madrid. Acordo este que deve ser observado nos próximos meses.

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