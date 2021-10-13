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Kuscevic e Gabriel Menino são substituídos por lesão e passarão por exames no Palmeiras

Verdão pode ter novos nomes na lista de desfalques para os próximos jogos; todos os laterais direitos estão machucados ou em recuperação...
LanceNet

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Publicado em 

13 out 2021 às 09:00

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 09:00

Crédito: Cesar Greco / Palmeiras
Após o empate por 0 a 0 com o Bahia na última terça-feira (12), o Palmeiras se preocupa com a condição do zagueiro chileno Kuscevic e do lateral-direito Gabriel Menino.Ambos foram substituídos por lesão ao longo da partida. Kuscevic deixou o jogo no intervalo por conta de dores na coxa, enquanto Menino foi retirado de campo chorando bastante, após cair sozinho com dores no tornozelo. Eles serão avaliados na reapresentação na Academia de Futebol nesta quarta-feira (13). Os exames irão determinar a gravidades das lesões.
A lista de desfalques tem preocupado o treinador Abel Ferreira, que falou sobre o tema em sua entrevista coletiva após o empate.- Quando o Palmeiras tem todo o elenco todo disponível, somos muito fortes e competitivos. Mas não podemos fechar os olhos para a realidade. Foram mais duas lesões. Nós temos um dos melhores elencos do Brasil quando estamos todos e já mostramos.
Para o duelo contra o Bahia, o Verdão não teve Mayke (se recuperando de artroscopia no joelho), Marcos Rocha (lesão muscular), Zé Rafael (dores no tornozelo), Danilo (canelite) e Breno Lopes (amigdalite). Além deles, Weverton, Gómez e Piquerez, convocados para suas respectivas seleções, e Willian, se recuperando de tragédia familiar, também não enfrentaram o Bahia.
Caso a lesão de Gabriel Menino o tire de combate, Abel Ferreira não terá sequer um lateral-direito disponível para os próximos dias. Opção das categorias de base, Garcia também se lesionou, de acordo com material fornecido pelo clube para o duelo da equipe Sub-20 na própria terça-feira (12).
Com o empate, o Palmeiras chegou aos 40 pontos e perdeu a terceira posição na tabela para o Red Bull Bragantino. O próximo compromisso é no domingo (17), às 16h, no Allianz Parque, diante do Internacional, pela 26ª rodada do campeonato nacional.

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