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Kuscevic é convocado pelo Chile e também desfalca Palmeiras na reta final de preparação para o Mundial

Zagueiro é o terceiro do Verdão a ser chamado para duelos das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022...
LanceNet

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Publicado em 

19 jan 2022 às 13:46

Publicado em 19 de Janeiro de 2022 às 13:46

O Palmeiras perderá mais um jogador durante sua preparação para o Mundial de Clubes. O zagueiro Benjamin Kuscevic foi convocado na noite de terça-feira (18) para a seleção do Chile.Assim como o goleiro Weverton e o zagueiro Gustavo Gómez, respectivamente chamados para defender Brasil e Paraguai nesta janela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa de 2022, Kuscevic desfalcará o Verdão em três das quatro partidas que o clube fará pelo Campeonato Paulista antes de embarcar para o Mundial, ante Ponte Preta (dia 26), São Bernardo (dia 29) e Água Santa (dia 1/2).
As partidas do Chile nesta Data Fifa serão contra a Argentina, no dia 27, em Santiago, e contra a Bolívia, no dia 1º de fevereiro, em La Paz.
O embarque do Verdão para Abu Dhabi acontece no dia 2 de fevereiro.
A estreia do time alviverde na competição intercontinental no Mundial será no dia 8 de fevereiro, às 13h30 (horário de Brasília), contra o vencedor do confronto entre Monterrey, do México, e Al Ahly, do Egito.Diferente dos outros convocados, a ida de Kuscevic para sua seleção deverá atrapalhar sua luta por uma vaga na lista de 23 inscritos para o Mundial. O zagueiro disputa espaço com o jovem Renan, da base, e o recém-contratado Murilo. Mesmo com o técnico Abel Ferreira ensaiando o Verdão com três zagueiros, o camisa 4 começou a corrida atrás dos concorrentes.
O Verdão deverá ceder também nesta Data Fifa o lateral-esquerdo Joaquín Piquerez, que integra a pré-lista de selecionados da seleção uruguaia.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui
> Confira o caminho do Verdão no Mundial de Clubes-2022 clicando aqui
> Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!
GALERIA> Confira a pré-lista de inscritos do Palmeiras para o Mundial de Clubes
Crédito: KuscevicmarcaDudu(decoletedurantetreinodoPalmeirasnaAcademiadeFutebol(Foto:CesarGrecco/Palmeiras)

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