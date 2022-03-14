Kuscevic é convocado pelo Chile e será mais um desfalque do Palmeiras para mata-mata do Paulistão

O técnico Martín Lasarte anunciou nesta segunda-feira (14) a lista de convocados para a seleção chilena para os próximos duelos das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022. E o zagueiro Kuscevic, do Palmeiras, está na relação.Os chilenos enfrentam o Brasil, no próximo dia 24, e o Uruguai, dia 29.

Com isso, Kuscevic engrossa a lista de desfalques do Verdão que já conta com o goleiro Weverton, chamado pelo Brasil, e o zagueiro Gustavo Gómez, pelo Paraguai.

Todos os três podem desfalcar o clube nas decisões do Campeonato Paulista, incluindo a primeira partida da final.

Seguindo a tabela planejada do Estadual pela FPF (Federação Paulista de Futebol), as quartas de final, para a qual o Verdão já está classificado, começam no próximo dia 23.

Caso o Palmeiras avance, as semifinais estão agendadas para o dia 27. E o trio ficaria de fora também de um hipotético primeiro jogo da final, no dia 30.

Os três só estariam à disposição de Abel Ferreira para a finalíssima do Paulistão, marcada para o próximo dia 3 de abril.

Ainda há uma chance da lista aumentar, visto que o lateral-esquerdo Piquerez pode ser chamado pelo Uruguai.

Como o Paraguai não tem mais a possibilidade de se classificar para a Copa, o Palmeiras pediu oficialmente a liberação de Gómez de sua seleção, mas ainda não obteve resposta.

- Uma das minhas missões como treinador é fazer de tudo para valorizar o futebol, não só o Palmeiras. Se nós queremos ter melhores espetáculos, os clubes têm responsabilidade e as federações têm a responsabilidade de organizar calendários em que os clubes possam parar em momentos de pausas de seleções - desabafou Abel no último domingo (13), após a vitória por 1 a 0 sobre o Santos, no Allianz Parque.

Único invicto no Paulistão, o Palmeiras já assegurou a primeira colocação do Grupo C, com 26 pontos. Na quinta-feira (17), o time alviverde recebe o Corinthians, às 20h30, no Allianz Parque, em partida atrasada válida pela sexta rodada.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2022 clicando aqui

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