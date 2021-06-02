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Kun Agüero reduz salário em cerca de R$ 106 milhões por ano para assinar com o Barcelona

Atacante argentino tinha um dos maiores salários do Manchester City, mas aceitou corte de 74% em relação ao clube anterior. Jogador assinou com o Barcelona por dois anos...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 14:37

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 14:37

Crédito: LLUIS GENE / AFP
Anunciado no início da semana como novo jogador do Barcelona, o atacante Sergio Agüero reduziu drasticamente seu salário para assinar com os catalães, segundo a imprensa espanhola. Um dos maiores vencimentos na época de Manchester City, o atleta argentino precisou se adequar à realidade blaugrana.
+ Veja a classificação final da La LigaDe acordo com o jornal "Mundo Deportivo", Kun teve uma redução de 74% em relação ao recebido na Inglaterra. Quando atuava em Manchester, o jogador ganhava um salário bruto de 23 milhões de euros anuais (R$ 143 milhões), mas agora receberá "apenas" 6 milhões por temporada (R$ 37 milhões).
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Apesar da redução de 17 milhões de euros (R$ 106 milhões), o contrato do argentino prevê bônus individuais por metas atingidas. Segundo o jornal, tais metas estão ligadas a partidas disputadas, títulos conquistados e também gols marcados.
+ Último mês de contrato! Veja 30 feras do futebol europeu com vínculo terminando em junho
Após deixar o Manchester City sem custos, Agüero assinou por duas temporadas com o Barcelona.

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