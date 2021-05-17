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Kroos testa positivo para Covid-19, e vira desfalque para última rodada do Campeonato Espanhol

Meio-campista alemão já estava isolado desde a sexta-feira, quando teve contato com uma pessoa infectada. Atleta será baixa para duelo contra o Villarreal, no sábado...

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 15:47

LanceNet

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Publicado em 

17 mai 2021 às 15:47
Crédito: GLYN KIRK / AFP
O Real Madrid ganhou um desfalque de peso para a última e decisiva rodada do Campeonato Espanhol, no próximo fim de semana. Nesta segunda-feira, o clube merengue confirmou que o meio-campista Toni Kroos testou positivo para a Covid-19.
+ Veja a tabela da La LigaO jogador alemão já foi desfalque na vitória por 1 a 0 sobre o Athletic Bilbao, no domingo, justamente por estar em isolamento prévio. O camisa 8 teve contato direto com uma pessoa infectada pelo vírus.
- O Real Madrid anuncia que o jogador Toni Kroos apresentou resultado positivo no teste da Covid-19, realizado hoje. Toni Kroos está em isolamento desde a última sexta-feira, 14 de maio, ao ter em contato direto com uma pessoa que apresentou resultado positivo para a Covid-19 - disse o clube.
+ Semana Europeia: Alisson marca, Neymar e Paquetá conduzem vitórias… Veja como os brasileiros atuaram no final de semana!
O Real Madrid encara o Villarreal no sábado, às 13h (de Brasília), no Alfredo Di Stéfano, pela última rodada da La Liga. O time de Zinédine Zidane precisa vencer o Submarino Amarelo e torcer por um tropeço do Atlético de Madrid para ficar com o título nacional.

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