Kroos testa positivo para Covid-19, e vira desfalque para última rodada do Campeonato Espanhol

Crédito: GLYN KIRK / AFP

O Real Madrid ganhou um desfalque de peso para a última e decisiva rodada do Campeonato Espanhol, no próximo fim de semana. Nesta segunda-feira, o clube merengue confirmou que o meio-campista Toni Kroos testou positivo para a Covid-19.

+ Veja a tabela da La LigaO jogador alemão já foi desfalque na vitória por 1 a 0 sobre o Athletic Bilbao, no domingo, justamente por estar em isolamento prévio. O camisa 8 teve contato direto com uma pessoa infectada pelo vírus.

- O Real Madrid anuncia que o jogador Toni Kroos apresentou resultado positivo no teste da Covid-19, realizado hoje. Toni Kroos está em isolamento desde a última sexta-feira, 14 de maio, ao ter em contato direto com uma pessoa que apresentou resultado positivo para a Covid-19 - disse o clube.

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