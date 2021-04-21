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futebol

Koeman, técnico do Barcelona, se posiociona contra a Superliga

Comandante holandês afirmou concordar com Piqué, que o futebol pertence aos torcedores. Clube catalão não emitiu nota sobre possível desistência...

Publicado em 21 de Abril de 2021 às 10:18

LanceNet

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Publicado em 

21 abr 2021 às 10:18
Crédito: Koeman também cutucou quem organiza o futebol (Josep LAGO / AFP
Apesar do Barcelona não se posicionar sobre a Superliga, Ronald Koeman, técnico do clube, afirmou ter a mesma opinião que Piqué. Na última terça-feira, o zagueiro escreveu nas redes sociais que o esporte pertence aos torcedores. No entanto, o holandês também fez críticas aos que organizam o futebol.- Há jogadores que participaram de uma quantidade incrível de jogos. Se fala de Superliga, Champions, mas a Uefa ignora os atletas que realizam muitas partidas. Só o dinheiro importa. Estou de acordo com o tweet de Piqué.
10 dos 12 clubes fundadores da Superliga afirmaram que irão abandonar o projeto após diversas críticas de torcedores na Europa. Enquanto isso, os culés se preparam para o confronto diante do Getafe, nesta quinta-feira, visando a luta pelo título da La Liga.

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