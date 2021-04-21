Koeman, técnico do Barcelona, se posiociona contra a Superliga

Apesar do Barcelona não se posicionar sobre a Superliga, Ronald Koeman, técnico do clube, afirmou ter a mesma opinião que Piqué. Na última terça-feira, o zagueiro escreveu nas redes sociais que o esporte pertence aos torcedores. No entanto, o holandês também fez críticas aos que organizam o futebol.- Há jogadores que participaram de uma quantidade incrível de jogos. Se fala de Superliga, Champions, mas a Uefa ignora os atletas que realizam muitas partidas. Só o dinheiro importa. Estou de acordo com o tweet de Piqué.