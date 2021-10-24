futebol

Koeman, técnico do Barcelona, lamenta derrota no 'El Clásico'

Segundo o comandante holandês, Barcelona foi superior ao Real Madrid na primeira etapa, mas afirmou que gol de Alaba foi decisivo para mudar a partida...
LanceNet

Publicado em 24 de Outubro de 2021 às 14:30

Crédito: LLUIS GENE / AFP
Ronald Koeman, técnico do Barcelona, lamentou a derrota para o Real Madrid pelo Campeonato Espanhol. Segundo o comandante holandês, a equipe blaugrana fazia uma partida superior na primeira etapa, mas afirmou que o gol de Alaba foi decisivo.- Sempre é complicado entender um resultado assim, pois tivemos méritos para conseguir outro placar, principalmente na primeira etapa. Ao invés de colocarmos 1 a 0 por uma situação muito clara, eles marcaram. Depois foi complicado, pois defenderam o resultado e sabíamos que os contra-ataques do Real Madrid eram perigosos.
Desde que chegou ao clube culé, Ronald Koeman não conseguiu nenhuma vitória contra o Real Madrid. Aliás, a equipe merengue conquistou a 4ª vitória consecutiva no "El Clásico". Com isso, o holandês segue balançando no cargo blaugrana.
Com a derrota, o Barcelona segue em uma situação delicada no Campeonato Espanhol e longe da zona que dá vaga na próxima edição da Champions League. Na próxima quarta-feira, a equipe da Catalunha viaja para encarar o Rayo Vallecano.

barcelona
