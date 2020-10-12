Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Koeman revela conversa com Messi e diz que Suárez poderia ficar no Barça

Treinador afirmou que craque argentino ficou triste por não conseguir deixar o Barcelona e também disse que saída de Suárez foi decisão da direção: "rejuvenescer a equipe"...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 out 2020 às 13:32

Publicado em 12 de Outubro de 2020 às 13:32

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
O técnico Ronald Koeman, do Barcelona, disse que teve uma conversa com o astro Lionel Messi e afirmou que o argentino ficou frustrado por não conseguir sua saída do clube. Na janela de transferências, o camisa 10 tentou sair do clube sem custos, baseado em uma cláusula no contrato.- Depois de ter sido contratado, fui imediatamente conversar com Messi. Fui à casa dele e falei do futuro. Foi claro seu descontentamento. No fim, acabou tudo bem e desde que disse que iria ficar tem feito tudo o que espero dele, tudo o que espero de um jogador e de um capitão - disse Koeman ao canal "NOS", da Holanda.
O comandante blaugrana também falou sobre a saída de Luis Suárez, que foi para o Atlético de Madrid. Para o treinador, o uruguaio poderia ter ficado na equipe, mas a decisão da saída foi da diretoria, que optou por rejuvenescer o elenco.
- Ficou difícil ele jogar e fui honesto com ele. Nunca tive problema nenhum com ele. Só treinava e treinava bem. No final, ele tomou a decisão de sair. Eu disse: "Se não sair, será mais um do grupo". Ele podia ter ficado, sim. Só que o clube sentiu que precisávamos rejuvenescer a equipe.

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados