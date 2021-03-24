Koeman planeja futuro no Barça e trata de reforços com presidente

Ronald Koeman, técnico do Barcelona, está comprometido a cumprir seu segundo ano de contrato no clube e ainda esta semana irá se reunir com o presidente Joan Laporta. Além do tema das contratações, as pautas prioritárias serão as renovações de contrato de Lionel Messi e Dembélé, peças consideradas chaves pelo holandês.Pensando na próxima temporada, o treinador pensa em reforçar quatro posições consideradas deficientes neste momento: a zaga, a lateral esquerda, o meio de campo e um centroavante. No entanto, as prioridades podem mudar caso a extensão dos vínculos do argentino e do francês não se concretizem.