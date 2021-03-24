Koeman planeja futuro no Barça e trata de reforços com presidente

Ronald Koeman, técnico do Barcelona, está comprometido a cumprir seu segundo ano de contrato no clube e ainda esta semana irá se reunir com o presidente Joan Laporta. Além do tema das contratações, as pautas prioritárias serão as renovações de contrato de Lionel Messi e Dembélé, peças consideradas chaves pelo holandês.Pensando na próxima temporada, o treinador pensa em reforçar quatro posições consideradas deficientes neste momento: a zaga, a lateral esquerda, o meio de campo e um centroavante. No entanto, as prioridades podem mudar caso a extensão dos vínculos do argentino e do francês não se concretizem.
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Na defesa, Eric García, que está em fim de contrato com o Manchester City é o nome favorito. Na lateral, Koeman contempla subir Alejandro Balde, jogador da base, mas que é visto com muito potencial. Wijnaldum é a esperança para o meio de campo, enquanto Haaland e Lukaku são os sonhos para o ataque. No entanto, o nome mais provável é o de Depay, também em fim de contrato com o Lyon e podendo chegar sem custos.