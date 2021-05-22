  • Koeman fala sobre futuro no Barcelona após final da temporada: 'Não será o meu último jogo'
Koeman fala sobre futuro no Barcelona após final da temporada: 'Não será o meu último jogo'

Treinador do Barcelona falou sobre o seu futuro na equipe catalã após a vitória por 1 a 0 sobre a equipe do Eibar...
LanceNet

22 mai 2021 às 18:01

22 mai 2021 às 18:01

Crédito: Josep LAGO / AFP
O Barcelona venceu o Eibar neste domingo na última rodada de La Liga por 1 a 0, com o único gol do jogo sendo marcado por Antoine Griezmann. Após o término do confronto, o treinador do Barça, Ronald Koeman, falou sobe o seu futuro no clube.
Veja a tabela do Espanhol- Penso que não será o meu último jogo. Tenho contrato. Falam muito sobre esse tema, mas estou tranquilo. Se o clube quiser mudar de treinador, então terá de falar comigo - disse o treinador holandês do Barcelona.
O comandante da equipe catalã também comentou a vitória do Barcelona sobre o Eibar por 1 a 0 com gol de Griezmann na última rodada do Campeonato Espanhol.
- É importante ganhar o último jogo. Saímos com uma sensação melhor do que se tivéssemos perdido. Somos o Barcelona e as nossas vitórias são esperadas. Cumprimos com um jogo que não foi brilhante e sem muitas oportunidades de gol - concluiu Ronald Koeman.
A derrota por 1 a 0 manteve o Eibar na lanterna, e os rebaixou para a segunda divisão espanhola. O Barcelona, porém, se classificou para a Champions League na terceira colocação.

