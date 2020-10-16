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Koeman diz que não tem problema com Griezmann, mas avisa: 'O treinador é que manda'

Técnico do Barcelona foge de polêmica com o atacante francês, mas afirma que é ele quem decide a forma do jogador atuar no clube. Messi pode ser poupado no fim de semana...
LanceNet

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Publicado em 

16 out 2020 às 11:46

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 11:46

Crédito: Reprodução
Na véspera do duelo contra o Getafe, pelo Campeonato Espanhol, o técnico Ronald Koeman, do Barcelona, falou em entrevista coletiva e disse que não tem problemas com o atacante Antoine Griezmann. Após o jogo da França pela Liga das Nações, no meio da semana, o atleta disse que "Deschamps sabia onde colocá-lo". No entanto, o comandante holandês afirmou que ele é que manda.- Todos têm o direito de dizer o que quiserem. Falei com ele ontem à tarde, mas não sobre isso. Conversamos sobre sua posição e seu desempenho. Procuro o melhor para a equipe, e se acho que deve começar na direita, está bom. Ele também pode jogar de 10 ou de 9, mas eu decido e ele deve dar o máximo desempenho. Ele tenta o seu melhor, deve ter sorte, mas deve arriscar. O treinador está no comando e ele deve dar o seu melhor - disse Koeman.
Sobre a possibilidade de poupar Messi, diante da sequência complicada que o Barcelona terá com jogos pelo Campeonato Espanhol e Liga dos Campeões, Koeman disse irá analisar junto com o departamento médico, mas que acha que o argentino pode jogar.
- Queremos colocar a nossa melhor equipe em cada jogo para vencer. Sabemos que existe cansaço depois das seleções nacionais, principalmente pelas grandes equipes que temos muitos internacionais. Todos voltaram com entusiasmo e alegria. Depois do treinamento, vamos decidir. Acho que o Messi pode jogar os quatro jogos. Eu converso com eles e a gente decide. Mas o Leo tem um calendário muito apertada há muitos anos. Além disso, se ele não joga fica mais cansado. Se tiver um problema médico, é outra coisa.
Koeman também falou sobre o adversário deste sábado, o Getafe, e disse que espera um jogo difícil contra os Azulones.
- Acho que a trajetória do Getafe nos últimos anos deve ser destacada. Eles estão fazendo coisas muito positivas, são uma equipe vencedora que fez grandes coisas na Europa. O seu treinador e os seus jogadores têm muito mérito. Assisti ao jogo contra o Ajax e li crítica ao jogo. É um jogo muito competitivo e complicado. Teremos que encontrar espaços - finalizou.

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