Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Koeman diz a jovem do Barça que não conta com ele para a temporada

Técnico do Barcelona aconselha meia a procurar novo clube, ao menos neste ano...

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 10:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 set 2020 às 10:35
Crédito: Reprodução / Twitter
Considerado como uma das grandes joias a saírem da base do Barcelona nos últimos tempos, o jovem Riqui Puig não é parte dos planos de Ronald Koeman para a atual temporada. A rádio catalã 'RAC' afirma que o meia de 21 anos foi comunicado da decisão neste sábado (19).De acordo com a publicação, Koeman considera que Riqui Puig não é o tipo de jogador que ele deseja no elenco em termos de estilo. Portanto, o holandês aconselhou que Puig procure uma nova equipe, ao menos para esta temporada.
Puig não foi relacionado para jogar no Troféu Joan Gamper, competição amistosa realizada anualmente pelo Barça.
Apesar de ser um jogador em alta conta com a torcida do time catalão, Riqui Puig fez apenas 12 partidas pelo profissional na última temporada, quase todas elas vindo do banco - Puig deu duas assistências no período.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barcelona
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação
Imagem de destaque
Sopas proteicas: 4 receitas fáceis e saudáveis para o jantar
Senado Flávio Bolsonaro
Flávio planeja reajustar aposentadorias e despesas com saúde e educação só pela inflação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados