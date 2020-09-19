Koeman diz a jovem do Barça que não conta com ele para a temporada

Considerado como uma das grandes joias a saírem da base do Barcelona nos últimos tempos, o jovem Riqui Puig não é parte dos planos de Ronald Koeman para a atual temporada. A rádio catalã 'RAC' afirma que o meia de 21 anos foi comunicado da decisão neste sábado (19).De acordo com a publicação, Koeman considera que Riqui Puig não é o tipo de jogador que ele deseja no elenco em termos de estilo. Portanto, o holandês aconselhou que Puig procure uma nova equipe, ao menos para esta temporada.