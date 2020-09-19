Koeman diz a jovem do Barça que não conta com ele para a temporada

Considerado como uma das grandes joias a saírem da base do Barcelona nos últimos tempos, o jovem Riqui Puig não é parte dos planos de Ronald Koeman para a atual temporada. A rádio catalã 'RAC' afirma que o meia de 21 anos foi comunicado da decisão neste sábado (19).De acordo com a publicação, Koeman considera que Riqui Puig não é o tipo de jogador que ele deseja no elenco em termos de estilo. Portanto, o holandês aconselhou que Puig procure uma nova equipe, ao menos para esta temporada.
Puig não foi relacionado para jogar no Troféu Joan Gamper, competição amistosa realizada anualmente pelo Barça.
Apesar de ser um jogador em alta conta com a torcida do time catalão, Riqui Puig fez apenas 12 partidas pelo profissional na última temporada, quase todas elas vindo do banco - Puig deu duas assistências no período.