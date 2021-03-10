Koeman deixa recado para Messi após eliminação do Barcelona na Champions: 'Que não tenha dúvidas sobre o futuro desta equipe'

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O treinador do Barcelona, Ronald Koeman, falou à imprensa após a eliminação de sua equipe para o Paris Saint-Germain nas oitavas de final da Champions League. O comandante holandês deixou um recado para Messi e valorizou a atuação do time.

Veja o mata-mata da Champions League- Estamos eliminados e, no final de contas, é isso que conta. Mas saímos com boas sensações, tivemos hipótese de colocar as coisas complicadas ao nosso adversário. Fomos superiores na primeira parte, arriscámos muito na defesa com marcação homem a homem - falou o treinador do Barcelona.

Ronald Koeman também lamentou o resultado e falou que a sua equipe poderia ter vencido.

- Merecíamos algo mais, pelo menos o 2 a 1. Com esse resultado, a segunda etapa teria sido diferente. O PSG foi eficaz na partida de ida, e nós não o fomos em Paris. Esta equipe tem tido um desgaste enorme e faltou alguma sorte, o goleiro do PSG foi o melhor em campo - disse Koeman.

Após a partida, Koeman aproveitou para falar sobre Lionel Messi e o seu futuro na equipe do Barcelona.

- Desde há algum tempo que o Messi vê que a equipe tem melhorado com as mudanças que temos feito. Há jovens com muita qualidade e com grande futuro, ele que não tenha dúvidas sobre o futuro desta equipe - falou o comandante holandês.