Koeman comenta chegada de Luuk De Jong no Barcelona: ‘Pode ser mais perigoso do que Neymar’

Crédito: Reprodução / Twitter Barcelona

O mais novo reforço do Barcelona, Luuk De Jong, foi apresentado nesta quinta-feira. O atacante holandês chegou ao clube por empréstimo de uma temporada do Sevilla. Após a saída de Griezmann para o Atlético de Madrid, a equipe blaugrana resolveu contratar Luuk De Jong e a negociação foi concluída no último dia do mercado europeu.

> Confira a tabela da La LigaLuuk De Jong chega ao Barcelona para suprir a ausência de Griezmann. O atacante holândes foi apresentado hoje, no Camp Nou, e vai usar a camisa de número 17. Nas duas últimas temporadas pelo Sevilla, o atleta marcou 19 gols em 94 partidas pelo clube. Em entrevista à rede NOS, o técnico do Barcelona, Ronald Koeman, comentou sobre a chegada do atacante ao Barcelona.

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