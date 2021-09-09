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Koeman comenta chegada de Luuk De Jong no Barcelona: ‘Pode ser mais perigoso do que Neymar’

Em entrevista, técnico da equipe justificou a contratação do atacante holandês no último dia do mercado...
LanceNet

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Publicado em 

09 set 2021 às 14:55

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 14:55

Crédito: Reprodução / Twitter Barcelona
O mais novo reforço do Barcelona, Luuk De Jong, foi apresentado nesta quinta-feira. O atacante holandês chegou ao clube por empréstimo de uma temporada do Sevilla. Após a saída de Griezmann para o Atlético de Madrid, a equipe blaugrana resolveu contratar Luuk De Jong e a negociação foi concluída no último dia do mercado europeu.
> Confira a tabela da La LigaLuuk De Jong chega ao Barcelona para suprir a ausência de Griezmann. O atacante holândes foi apresentado hoje, no Camp Nou, e vai usar a camisa de número 17. Nas duas últimas temporadas pelo Sevilla, o atleta marcou 19 gols em 94 partidas pelo clube. Em entrevista à rede NOS, o técnico do Barcelona, Ronald Koeman, comentou sobre a chegada do atacante ao Barcelona.
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- É um jogador com um perfil diferente do que tínhamos. Perdemos um atacante no último dia do mercado e só tinham três no elenco. Sempre pensei que nos faltava um jogador assim. O De Jong não é um Neymar? Não. Mas através de um cruzamento pode ser mais perigoso do que o Neymar e eu preciso ter opções com as quais seja capaz de mudar um jogo - explicou o técnico.

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