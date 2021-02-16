Koeman admite superioridade do PSG após goleada no Barcelona: 'Estão à nossa frente em muitas coisas'

Crédito: Reprodução / Twitter Barcelona

A goleada do Paris Saint-Germain sobre o Barcelona por 4 a 1 foi um banho de água fria para a equipe catalã. Após a partida nesta terça-feira, o treinador do Barça, Ronald Koeman, falou sobre a sua equipe ser inferior à do PSG, além de dizer que falta muito ao seu time para estar no nível da Champions League.

Veja a tabela da Champions League- O resultado reflete a superioridade do PSG. Foram efetivos e demonstraram que são muito superiores a nós do ponto de vista físico. Temos que reconhecer que foram superiores. Eles demonstraram ter uma equipe mais completa que nós, com mais experiência. Estão à nossa frente em muitas coisas - disse Koeman.

O treinador do Barcelona falou também sobre o resultado e admitiu que sua equipe não está no melhor nível.