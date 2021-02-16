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Koeman admite superioridade do PSG após goleada no Barcelona: 'Estão à nossa frente em muitas coisas'

Treinador do Barça lamentou o resultado de 4 a 1, mas reconheceu que falta muito à sua equipe para estar no nível da Champions League...
LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 20:39

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 20:39

Crédito: Reprodução / Twitter Barcelona
A goleada do Paris Saint-Germain sobre o Barcelona por 4 a 1 foi um banho de água fria para a equipe catalã. Após a partida nesta terça-feira, o treinador do Barça, Ronald Koeman, falou sobre a sua equipe ser inferior à do PSG, além de dizer que falta muito ao seu time para estar no nível da Champions League.
Veja a tabela da Champions League- O resultado reflete a superioridade do PSG. Foram efetivos e demonstraram que são muito superiores a nós do ponto de vista físico. Temos que reconhecer que foram superiores. Eles demonstraram ter uma equipe mais completa que nós, com mais experiência. Estão à nossa frente em muitas coisas - disse Koeman.
O treinador do Barcelona falou também sobre o resultado e admitiu que sua equipe não está no melhor nível.
- Não posso mentir, 1 a 4 é um resultado muito complicado, temos poucas hipóteses. Este jogo demonstrou que nos faltam coisas para estar ao melhor nível, especialmente ao nível da Liga dos Campeões - concluiu o treinador holandês.

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