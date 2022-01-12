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Klopp sobre renovação de Salah: 'É perigoso dar essas entrevistas'

Na última terça-feira, atacante do Liverpool afirmou que a renovação estava nas mãos do clube. Comandante dos Reds afirmou que desejo do clube é manter o camisa 11...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jan 2022 às 11:12

Publicado em 12 de Janeiro de 2022 às 11:12

Jurgen Klopp, comandante do Liverpool, comentou sobre a renovação de contrato de Mohamed Salah após o atacante afirmar que a decisão estava nas mãos do clube. O treinador afirmou que os Reds desejam permanecer contanto com os serviços do camisa 11, mas fez um alerta.- Hoje em dia é perigoso dar essas entrevistas. Sei o que Mo quis dizer e nós queremos que ele fique. Esses assuntos necessitam tempo. Há tantos fatores nas negociações... Existe um terceiro (em relação ao empresário), mas não há nada para se preocupar. É um processo normal.
> Veja a tabela da Premier League
Além de explicar em que pé está a negociação, o comandante do Liverpool também fez questão de elogiar o egípcio pelo que vem apresentando nos últimos anos.
- Seu caráter, sua atitude, seu ritmo de trabalho são incríveis. É o primeiro a chegar e o último a sair. Conhece seu corpo, escuta os especialistas e trata de melhorar o tempo inteiro. Trabalhou muito duro para chegar neste nível.
Salah possui contrato com o Liverpool até 2023, mas ambas as partes esperam entrar em acordo no menor prazo possível. Na atual temporada, o atacante de 29 anos participou de 26 partidas e anotou 23 gols, além de ter contribuído com 11 assistências.
Crédito: SalaheLiverpoolbuscamacordoporrenovaçãodecontrato(Foto:PAULELLIS/AFP

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