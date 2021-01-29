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futebol

Klopp quer que Liverpool encontre zagueiro para esta temporada

Técnico alemão não conta com Van Dijk e Joe Gomez até o fim da temporada e sofreu com as lesões de Matip e Fabinho no duelo contra o Tottenham na última quinta-feira...
LanceNet

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Publicado em 

29 jan 2021 às 11:19

Publicado em 29 de Janeiro de 2021 às 11:19

Crédito: PHIL NOBLE / POOL / AFP
O técnico Jurgen Klopp afirmou que o Liverpool irá atrás de zagueiros no final desta janela de transferências de janeiro. A revelação aconteceu após a lesão de Matip na vitória contra o Tottenham por 3 a 1. Além do camaronês, Fabinho também se machucou e o comandante já não conta com Van Dijk e Joe Gomez até o fim desta temporada.No entanto, a situação do Liverpool não é a mais confortável do ponto de vista financeiro, o que obriga o clube a procurar um atleta que se encaixe na nova realidade econômica e um clube que aceite a quantia que os Reds estejam dispostos a pagar. Nas últimas semanas, o nome de Ozan Kabak, defensor do Schalke 04, circulou na imprensa inglesa.
> Confira a tabela da Premier League
A equipe de Anfield encara o West Ham neste final de semana e é provável que a dupla de zaga seja formada por Jordan Henderson e Nat Phillips, uma vez que as quatro primeiras opções para o setor não estejam disponíveis. Klopp não informou o tempo em que Matip e Fabinho ficarão fora dos gramados.

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