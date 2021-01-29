Klopp quer que Liverpool encontre zagueiro para esta temporada

O técnico Jurgen Klopp afirmou que o Liverpool irá atrás de zagueiros no final desta janela de transferências de janeiro. A revelação aconteceu após a lesão de Matip na vitória contra o Tottenham por 3 a 1. Além do camaronês, Fabinho também se machucou e o comandante já não conta com Van Dijk e Joe Gomez até o fim desta temporada.No entanto, a situação do Liverpool não é a mais confortável do ponto de vista financeiro, o que obriga o clube a procurar um atleta que se encaixe na nova realidade econômica e um clube que aceite a quantia que os Reds estejam dispostos a pagar. Nas últimas semanas, o nome de Ozan Kabak, defensor do Schalke 04, circulou na imprensa inglesa.