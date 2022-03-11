Klopp fala sobre sanções ao Chelsea, e comenta sobre renovação de Salah: 'Não podemos fazer muito mais'

- Não é uma situação em que todos os empregados do Chelsea sejam responsáveis. Só é um homem e é Putin. Não sei o papel do Roman Abramovich em tudo isso, mas se pode dizer que está perto. Acredito que o que o governo fez está certo - declarou Klopp.

O comandante dos Reds também comentou sobre a situação contratual do atacante Mohamed Salah, que tem vínculo com o clube até junho de 2023. Até o momento, as partes ainda não chegaram a um acordo sobre a renovação, e o treinador germânico disse que o Liverpool não tem muito o que fazer mais.- Salah definitivamente espera que esse clube seja ambicioso. Nós fomos isso nos últimos anos e somos. Não podemos fazer muito mais, é assim que é. Mas não penso que seja sobre isso. É basicamente uma decisão dele. O clube fez o que pode fazer. Tudo está bem do meu ponto de vista. Nada aconteceu, nem uma assinatura nem uma recusa. Temos que esperar, não há pressa - disse.