Klopp elogia RB Leipzig antes de jogo da Champions e fala sobre Nagelsmann: 'Jovem, mas experiente'

Crédito: Reprodução / YouTube Liverpool

Antes da viagem do Liverpool para a cidade de Budapeste, na Hungria, para o confronto de ida das oitavas de final da Champions League contra o RB Leipzig, o técnico Jürgen Klopp elogiou a equipe rival. Para o alemão, o jovem Julian Nagelsmann, de apenas 33 anos, já tem muita experiência.

+ Veja a tabela da Champions League- Julian é um talento extraordinário. Ele ainda é jovem, mas já provou praticamente tudo que você pode provar como técnico. Ele é talentoso e parece novo, mas também é muito experiente e sério, e tem um perfil variado em termos de suas equipes e como elas jogam - disse Klopp em coletiva.

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Klopp também falou sobre o momento que o Liverpool vive, que vem de três derrotas consecutivas na temporada. Para o treinador, alguns erros individuais foram fundamentais para os resultados negativos.