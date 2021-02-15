Klopp elogia RB Leipzig antes de jogo da Champions e fala sobre Nagelsmann: 'Jovem, mas experiente'

Antes da viagem do Liverpool para a cidade de Budapeste, na Hungria, para o confronto de ida das oitavas de final da Champions League contra o RB Leipzig, o técnico Jürgen Klopp elogiou a equipe rival. Para o alemão, o jovem Julian Nagelsmann, de apenas 33 anos, já tem muita experiência.
+ Veja a tabela da Champions League- Julian é um talento extraordinário. Ele ainda é jovem, mas já provou praticamente tudo que você pode provar como técnico. Ele é talentoso e parece novo, mas também é muito experiente e sério, e tem um perfil variado em termos de suas equipes e como elas jogam - disse Klopp em coletiva.
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Klopp também falou sobre o momento que o Liverpool vive, que vem de três derrotas consecutivas na temporada. Para o treinador, alguns erros individuais foram fundamentais para os resultados negativos.
- Temos de manter as nossas coisas boas. Se você visse os jogos contra Manchester City e Leicester, não parecia que íamos sofrer sete e marcar dois. Aconteceu por causa de erros individuais, já falamos sobre isso. Uma vez foi falta de comunicação. Se você estiver conosco e nos seguir durante toda a temporada, verá que uma mistura de coisas diferentes aconteceu. Tivemos alguns jogos não muito bons, mas fizemos alguns bons jogos recentemente - disse.