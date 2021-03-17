Klopp diz que classificação para Champions League 'será quase impossível'

O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, em entrevista ao jornal alemão Bild, tratou de não ser otimista com uma possível classificação de sua equipe para a Champions League. Pessimista em sua fala, o comandante dos Reds também não deixa a Europa League como garantia.
Veja a tabela do Inglês- Gosto de ser otimista, mas penso que na Liga (inglesa) será quase impossível chegar ao lugares de acesso à Champions que temos em Inglaterra. Ainda temos o Tottenham, com Gareth Bale a jogar outra vez, e eles também são candidatos. O Chelsea está subindo. Depois, o City e o United já estão muito longe. Chegar a um dos quatro lugares pela Liga será difícil, sabemos isso - disse Klopp.
Em sua fala, Klopp não falou com positivismo sobre classificar para competições europeias.
- No pior dos cenários não teremos Liga dos Campeões, talvez Liga Europa - mas isso também não está garantido. Significaria grandes perdas financeiras, eu sei. Na maioria dos clubes do mundo o meu lugar seria questionado, é negócio, eu aceitaria. Mas as coisas são diferentes aqui no Liverpool: os donos, o diretor desportivo, os jogadores, ninguém tem dúvidas sobre ninguém aqui. Aceitámos a situação em que estamos, num ano com tantas lesões, e vamos em frente - falou o treinador do Liverpool.
- Também, se não jogarmos nas competições europeias, isso dá mais tempo para relaxar, descansar. Isso seria ruim para todas as outra equipas, porque treinar nos faz bem. Se tivéssemos mais tempo, poderíamos aproveitá-lo bem e transformar uma situação ruim numa boa - concluiu.