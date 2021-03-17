Klopp diz que classificação para Champions League 'será quase impossível'

Crédito: Reprodução / YouTube Liverpool

O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, em entrevista ao jornal alemão Bild, tratou de não ser otimista com uma possível classificação de sua equipe para a Champions League. Pessimista em sua fala, o comandante dos Reds também não deixa a Europa League como garantia.

Veja a tabela do Inglês- Gosto de ser otimista, mas penso que na Liga (inglesa) será quase impossível chegar ao lugares de acesso à Champions que temos em Inglaterra. Ainda temos o Tottenham, com Gareth Bale a jogar outra vez, e eles também são candidatos. O Chelsea está subindo. Depois, o City e o United já estão muito longe. Chegar a um dos quatro lugares pela Liga será difícil, sabemos isso - disse Klopp.

Em sua fala, Klopp não falou com positivismo sobre classificar para competições europeias.

- No pior dos cenários não teremos Liga dos Campeões, talvez Liga Europa - mas isso também não está garantido. Significaria grandes perdas financeiras, eu sei. Na maioria dos clubes do mundo o meu lugar seria questionado, é negócio, eu aceitaria. Mas as coisas são diferentes aqui no Liverpool: os donos, o diretor desportivo, os jogadores, ninguém tem dúvidas sobre ninguém aqui. Aceitámos a situação em que estamos, num ano com tantas lesões, e vamos em frente - falou o treinador do Liverpool.