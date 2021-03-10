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futebol

Klopp dispensa má fase na Premier League e elogia jogadores: 'Eles estiveram muito bem'

Em coletiva pós-jogo, treinador alemão se mostrou satisfeito com desempenho do time diante do RB Leipzig...

Publicado em 10 de Março de 2021 às 20:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mar 2021 às 20:35
Crédito: PHIL NOBLE / POOL / AFP
Após vencer novamente o RB Leipzig, por 2 x 0, no jogo de volta das oitavas de final da Champions League, Jurgen Klopp concedeu entrevista à imprensa e enalteceu seus jogadores. Para o treinador, tanto o sistema defensivo quanto o ofensivo foram bem na partida, colaborando com a classificação tranquila dos Reds.
> Confira a tabela da Champions League - Tivemos muitas oportunidades no primeiro tempo, mas não marcamos. O melhor que fizeram foi que ninguém viu como o Leipzig é bom. Tivemos de esquecer os jogos da Premier League e chegar aqui para tentar. Eles estiveram muito bem. Os zagueiros também realizaram um bom jogo. Todos realizaram uma boa partida - disse Klopp.
- O Diogo jogou enquanto aguentou e foi uma decisão acertada que não fizesse os 90 minutos - completou o treinador sobre Diogo Jota, atacante português que estava lesionado, mas foi importante ao dar assistência para o gol de Salah.
Na próxima segunda-feira, o Liverpool enfrenta, às 17h (horário de Brasília), o Wolverhampton pela 28ª rodada da Premier League.

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