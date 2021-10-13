Kléber Gladiador comenta momento do Palmeiras: 'Parece que alguns jogadores estão acomodados'

Crédito: Divulgação

O ex-atacante Kleber Gladiador, que teve duas passagens pelo Palmeiras (2008 e 2010-2011), comentou sobre o mau momento pelo qual o clube tem passado em entrevista ao programa Mesa Redonda, da TV Gazeta. Para o ex-jogador, a explicação para a fase negativa pode ter a ver com uma possível acomodação de alguns jogadores.- Eu acho que o Palmeiras está passando por alguma reformulação. Precisa mudar um pouquinho. Veio de bons anos ganhando títulos. Acredito que, às vezes, alguns grupos precisam ter algumas modificações para seguir ganhando os campeonatos. Eu acho que parece que alguns jogadores estão um pouco acomodados, pelos títulos anteriores, pela história que têm no Palmeiras - explicou.

O Verdão não vence há quatro partidas no Brasileirão e, além de perder a liderança, foi ultrapassado pelo Flamengo nas últimas rodadas. Apesar de estar na final da Libertadores, o time vive um momento de instabilidade, não apenas em relação aos resultados, mas também às atuações.Kléber pondera que o desempenho do Palmeiras em campo está aquém do que a equipe apresentava na última temporada. Dado que a equipe muito semelhante à do ano passado, ele entende que os motivos para a queda de rendimento estão relacionados à disposição dos atletas.

- O que eu tenho acompanhado nos jogos há um bom tempo é que o Palmeiras não tem jogado aquele futebol que a gente acostumou a ver no ano passado. O elenco é praticamente o mesmo. Então, é difícil ter uma explicação para essa mudança tão brusca de rendimento dos jogadores. Eu acredito que pode ser isso (acomodação), mas quem sabe realmente é quem está lá no dia a dia - afirmou o ex-jogador.