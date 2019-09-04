Kleber Andrade vai receber Flamengo e Corinthians pelo Brasileirão Feminino

Campeonato Brasileiro Sub-17 entre Flamengo e Corinthians, o Kleber Andrade vai sediar outra partida decisiva entre os dois clubes. No próximo domingo (08), às 14h, o estádio em Cariacica, no Espírito Santo, vai receber o jogo da ida das semifinais do Brasileirão Feminino. A informação foi confirmada pelo presidente da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo, Gustavo Vieira. Depois de ser palco da final do, ovai sediar outra partida decisiva entre os dois clubes. No próximo domingo (08), às 14h, o estádio em Cariacica, no Espírito Santo, vai receber o jogo da ida das semifinais do Brasileirão Feminino. A informação foi confirmada pelo presidente da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo, Gustavo Vieira.

Kleber Andrade recebe melhorias para receber os jogos do Mundial Sub-17 Crédito: Vitor Jubini

O jogo da volta está marcado para o dia 15 de setembro, no Parque São Jorge, em São Paulo. De acordo com o regulamento do Brasileiro Feminino, não existe vantagem na fase semifinal. Em caso de igualdade na soma dos resultados das duas partidas, a disputa da vaga para a decisão será nas cobranças de pênaltis.

O duelo de ida das semifinais será o segundo entre Flamengo e Corinthians, no Brasileiro deste ano. Pela 13ª rodada, os clubes se enfrentaram no Pacaembu e o Timão levou a melhor: 1 a 0, gol de Giovanna.