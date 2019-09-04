Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
A hora delas

Kleber Andrade vai receber Flamengo e Corinthians pelo Brasileirão Feminino

Partida será válida pelo jogo de ida da semifinal da competição nacional e terá duas jogadoras capixabas em campo

Publicado em 

04 set 2019 às 02:00

Publicado em 04 de Setembro de 2019 às 02:00

Depois de ser palco da final do Campeonato Brasileiro Sub-17 entre Flamengo e Corinthians, o Kleber Andrade vai sediar outra partida decisiva entre os dois clubes. No próximo domingo (08), às 14h, o estádio em Cariacica, no Espírito Santo, vai receber o jogo da ida das semifinais do Brasileirão Feminino. A informação foi confirmada pelo presidente da Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo, Gustavo Vieira. 
Kleber Andrade recebe melhorias para receber os jogos do Mundial Sub-17 Crédito: Vitor Jubini
O jogo da volta está marcado para o dia 15 de setembro, no Parque São Jorge, em São Paulo. De acordo com o regulamento do Brasileiro Feminino, não existe vantagem na fase semifinal. Em caso de igualdade na soma dos resultados das duas partidas, a disputa da vaga para a decisão será nas cobranças de pênaltis. 
>Gabi Zanotti festeja Copa do Mundo Histórica: "Que não seja passageiro"
O duelo de ida das semifinais será o segundo entre Flamengo e Corinthians, no Brasileiro deste ano. Pela 13ª rodada, os clubes se enfrentaram no Pacaembu e o Timão levou a melhor: 1 a 0, gol de Giovanna. 
O clássico no Espírito Santo vai contar com duas jogadoras formadas no futebol capixaba. A atacante Ana Carla defende as cores do Flamengo e a meia Gabi Zanotti é uma das estrelas do time do Corinthians.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo Estádio Kleber Andrade
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ciclovia entre Vila Velha e Guarapari sinaliza novos tempos na mobilidade
Editais e Avisos - 09/04/2026
Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados