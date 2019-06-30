Kleber Andrade pode receber Vasco x Fluminense, pelo Brasileirão

De acordo com o secretário de Esportes e Lazer do Espírito Santo, Júnior Abreu, existe uma negociação em curso para que a partida entre o Cruz-Maltino e o Fluminense, no dia 20 de julho, pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro, aconteça no Kleber Andrade, em Cariacica.

Já foi feita uma pré-reserva do estádio para a data, um sábado. Ainda de acordo com o secretário, São Januário teria problemas em seu sistema de iluminação, o que motivou o início das tratativas para trazer a partida para Cariacica.