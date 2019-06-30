Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jogo no ES

Kleber Andrade pode receber Vasco x Fluminense, pelo Brasileirão

São Januário teria problemas em seu sistema de iluminação, o que motivou o início das tratativas para trazer a partida para Cariacica

Publicado em 29 de Junho de 2019 às 21:40

Publicado em 

29 jun 2019 às 21:40
Marcos Junior marcou para o Vasco e comemorou com o atacante Rossi Crédito: Carlos Alberto Silva
Depois da vitória sobre o Rio Branco por 2 a 0, em amistoso que aconteceu neste sábado (29), o Vasco pode voltar em breve ao Espírito Santo.
De acordo com o secretário de Esportes e Lazer do Espírito Santo, Júnior Abreu, existe uma negociação em curso para que a partida entre o Cruz-Maltino e o Fluminense, no dia 20 de julho, pela décima primeira rodada do Campeonato Brasileiro, aconteça no Kleber Andrade, em Cariacica.
Já foi feita uma pré-reserva do estádio para a data, um sábado. Ainda de acordo com o secretário, São Januário teria problemas em seu sistema de iluminação, o que motivou o início das tratativas para trazer a partida para Cariacica.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Estádio Kleber Andrade
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados