Kleber Andrade atende ao "Padrão Fifa" para a Copa do Mundo Sub-17

, em, vai receber 16 partidas do, que acontece de 26 de outubro a 17 de novembro. Para se certificar que a principal praça esportiva do Espírito Santo está em condições de receber a competição internacional, a Fifa, por meio do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo sub-17 realizou uma inspeção no estádio, na manhã desta segunda-feira (09). De acordo com o gerente geral de competição, Thiago Januzzi, o estádio está apto para atender delegações e público.