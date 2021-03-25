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Kimmich, lateral do Bayern, se inspira em Real Madrid para sucesso na Liga dos Campeões

Lateral afirmou que sucesso recentes dos Merengues serve como espelho para o Bayern...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 00:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 00:22
Crédito: Reprodução
Em entrevista ao jornal esportivo alemão Bild, o lateral do Bayern de Munique Joshua Kimmich disse que a equipe se espelha nos times recentes do Real Madrid para buscar o título da Liga dos Campeões. O atleta destacou que os Merengues levantaram a orelhuda quatro vezes em cinco anos e que o Bayern tem o potencial de repetir o feito.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Alemão e simule os jogos- Real Madrid é o modelo que devemos seguir. Eles venceram quatro troféus em cinco anos. Essa fome e vontade de vencer é o nosso maior objetivo. Nós temos o potencial de continuarmos competitivos na Liga dos Campeões todo ano. De qualquer maneira, ganhar com os torcedores no estádio seria ainda mais valioso e empolgante - disse o lateral. Já Oliver Kahn, ex-goleiro e dirigente do Bayern, vê os alemães como "a melhor equipe da Europa". O time é o atual líder do Campeonato Alemão e enfrentará o PSG nas quartas de final da Liga dos Campeões.
A próxima partida do Bayern de Munique será contra o RB Leipzig, pelo Campeonato Alemão, após a Data Fifa.

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