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Kevin revela felicidade em acerto com o Botafogo: 'Não pensei nem duas vezes'

Apresentado, lateral-direito destacou disputa sadia na posição para o Campeonato Brasileiro e agradeceu pela oportunidade de jogar no Alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 22:30

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 22:30

Crédito: Vitor Silva / Botafogo
Kevin vive uma das maiores oportunidades da carreira. Aos 22 anos, o lateral-direito afirmou, durante a apresentação ao Botafogo, realizada de forma virtual, nesta quarta-feira, via YouTube, que a decisão de jogar no Alvinegro foi considerada fácil. O defensor chega por empréstimo junto ao Tombense até o final do Campeonato Brasileiro.
- Quando tive o contato dos meus representantes sobre o interesse do Botafogo não pensei nem duas vezes. É um grande clube, uma grande oportunidade, uma grande porta que se abre. Tenho que esperar minha hora, vou trabalhar para quando tiver a oportunidade estar bem preparado, com a cabeça boa para poder fazer meu melhor e, consequentemente, ajudar o Botafogo no Campeonato Brasileiro - afirmou.
Com a chegada de Kevin, o Botafogo conta com quatro nomes para a lateral-direita, com Marcinho, Fernando e Federico Barrandeguy completando a lista. O reforço, contudo, acredita que isto é um aspecto positivo para Paulo Autuori.
- Vai ser uma disputa sadia, sempre respeitando meus companheiros. Vou trabalhar, dar meu máximo para buscar a titularidade e ter uma sequência no Campeonato Brasileiro. Quem vai ganhar com isso é o Botafogo. Quem estiver dentro dos quatro linhas vai dar o recado e fazer seu melhor - analisou.

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