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futebol

Kevin quebra protocolo médico e STJD obriga Botafogo a pagar multa

Jogador trocou camisas com Walter, do Athletico Paranaense, após jogo do Brasileirão, o que é proibido por conta do Covid-19; Alvinegro dará dinheiro a entidade beneficente...
LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 16:06

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 16:06

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O Botafogo foi punido pelo STJD por conta da quebra de protocolo médico envolvendo o novo coronavírus. Kevin trocou de camisa com Walter na partida contra o Athletico Paranaense, ainda em janeiro, pelo Campeonato Brasileiro, e foi denunciado pela entidade por quebrar as normas de saúde contra a Covid-19. O Alvinegro foi obrigado a pagar uma multa de R$ 2.500,00.
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Kevin e Walter foram denunciados. Diferente do Furacão, o Botafogo aceitou a condenação e, assim, transformou a denúncia nesta multa, que será endereçada a uma instituição beneficente no auxílio contra o novo coronavírus.
A decisão envolvendo Walter foi publicada na última quarta-feira e o Alvinegro, assim, teve a confirmação do valor da multa. Não há o risco de Kevin sofrer punição envolvendo ganchos de partidas ou longas punições para ficar afastado dos gramados.
O lateral-direito, inclusive, deve ser titular da equipe comandada por Eduardo Barroca na partida contra o Sport, nesta sexta-feira, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na 20ª colocação, o Alvinegro precisa de um milagre para tentar escapar da zona de rebaixamento.

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