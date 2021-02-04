Kevin quebra protocolo médico e STJD obriga Botafogo a pagar multa

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O Botafogo foi punido pelo STJD por conta da quebra de protocolo médico envolvendo o novo coronavírus. Kevin trocou de camisa com Walter na partida contra o Athletico Paranaense, ainda em janeiro, pelo Campeonato Brasileiro, e foi denunciado pela entidade por quebrar as normas de saúde contra a Covid-19. O Alvinegro foi obrigado a pagar uma multa de R$ 2.500,00.

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Kevin e Walter foram denunciados. Diferente do Furacão, o Botafogo aceitou a condenação e, assim, transformou a denúncia nesta multa, que será endereçada a uma instituição beneficente no auxílio contra o novo coronavírus.

A decisão envolvendo Walter foi publicada na última quarta-feira e o Alvinegro, assim, teve a confirmação do valor da multa. Não há o risco de Kevin sofrer punição envolvendo ganchos de partidas ou longas punições para ficar afastado dos gramados.