Kevin Malthus comemora seu primeiro gol pelo profissional do Santos

Crédito: Kevin Malthus fez um dos gols do Peixe na goleada sobre o The Strongest (Pedro Ernesto Guerra Azevedo/Santos

O Santos venceu o The Strongest por 5 a 0, na Vila Belmiro, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O meia Kevin Malthus fez o quinto gol da partida, de fora da área. O jogador entrou no lugar de Vinicius Balieiro aos 30 minutos do segundo tempo e precisou de oito minutos para fazer o gol.

- O gol de hoje (terça), o primeiro pelo profissional do Santos, na minha estreia em Libertadores e na Vila Belmiro, é tudo que qualquer menino sonha, quando chega a este clube. Me imagino contando sobre esse meu primeiro gol aos meus filhos e netos. Já pensou como será para eles ouvirem isso - comemorou o meia.Kevin Malthus renovou seu contrato com o Santos na semana passada. Foi a sexta partida dele com a camisa do Santos e seu primeiro gol pelo profissional do clube. O meia chegou ao Peixe ainda em 2014 para atuar no futsal e recordou de sua trajetória até a chegada na equipe principal.

- O gol também me faz lembrar do menino sonhador de Belém. É um marco para minha história e toda minha família. O emprego do meu pai, militar, fez com que isso acontecesse, de alguma maneira. Se ele não tivesse sido transferido à Praia Grande por conta do trabalho, talvez eu não estaria aqui para desfrutar deste feito. Este momento é de grande alegria para todos nós, sem dúvidas. Trabalharei para que essa sensação possa ser repetida por muitas outras vezes em minha carreira - relembrou Kevin Malthus.

Natural de Belém (PA), Kevin veio morar em Santos por conta do trabalho do pai, no Exército. Então ele passou pela escolinha Meninos da Vila e pelo futsal do clube, antes de ser testado e aprovado no campo. Ele começou a jogar aos 5 anos no futsal da Tuna Luso brasileira, por onde também passaram os meias Giovanni e Paulo Henrique Ganso. Chegou ao Peixe em 2014 e iniciou sua trajetória na categoria Sub-10 logo após se destacar no futsal do clube.