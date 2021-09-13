Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Keven, atacante das categorias de base do Palmeiras, destaca treino com profissionais: ‘Ficará marcado na carreira’
futebol

Keven, atacante das categorias de base do Palmeiras, destaca treino com profissionais: ‘Ficará marcado na carreira’

Jovem atleta foi novidade na última atividade do Verdão antes do duelo diante do Flamengo e conversou com o NOSSO PALESTRA
...

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 07:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 set 2021 às 07:30
Crédito: Divulgação / Instagram
O Palmeiras foi derrotado por 3 a 1 pelo Flamengo na tarde do último domingo (12) no Allianz Parque e se complicou no Campeonato Brasileiro de 2021. A derrota veio após o maior período sem partidas sob comando de Abel Ferreira, que teve duas semanas de preparação antes do confronto.
ATUAÇÕES: Wesley é destaque do Palmeiras em derrota para o Flamengo
Treinando diversas situações de jogo e conhecendo nomes peças, o último treinamento antes da decisiva partidas, realizada no sábado na Academia de Futebol, contou com duas novidades à disposição da comissão técnica de Abel Ferreira. O meia Caio e o atacante Keven, destaques da categoria Sub-16 do Verdão, estiveram ao lado do grupo e tiveram a chance de demostrar futebol ao lado dos atletas da equipe profissional.
Ao NOSSO PALESTRA, Keven destacou a importância de sua participação no trabalho para sua amadurecimento como atleta e relembrou sua trajetória até chegar ao clube, saindo de Araraquara, cidade há 250km de São Paulo.
Veja a tabela completa do Brasileirão- Um momento que ficará marcado em minha carreira. Sai de Araraquara (SP), minha cidade natal, sonhando em chegar aos profissionais e hoje pude realizar parte desse sonho. Poder treinar com o elenco principal é uma experiência que agrega muito no decorrer da minha carreira, interfere positivamente em meu amadurecimento como atleta – comentou o atacante.
A presença de jovens atletas entre os profissionais é uma prática comum dentro do Palmeiras, que serve tanto como aprendizado para os jogadores da base, quanto para auxiliar Abel Ferreira no comando da atividade, simulando situações de jogo.
Divisão do Sub-17, o Sub-16 é composto por jovens que ainda vivem seu primeiro ano na categoria e consequentemente estão em fase de transição. Embora estejam à disposição de Orlando Ribeiro, o grupo é dirigido Hamilton Mendes e realiza uma série de partidas amistosas na Academia de Futebol II, em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo.
- O Palmeiras é um clube que vem dando cada dia mais oportunidade para os meninos da base, e é isso que me inspira a seguir treinando forte, dia após dia. Assim como Gabriel Menino, Patrick de Paula, Danilo, entre outros atletas que subiram ao time principal e em pouco tempo conquistaram grandes títulos, quero fazer meu melhor na base, ir ao profissional e escrever meu nome na história do clube – finalizou.
Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
A derrota na partida diante do Flamengo complicou o Verdão na briga pelo título do Brasileirão. No momento, o time tem 35 pontos, sete a menos que o líder Atlético-MG O Maior Campeão Nacional volta a campo no próximo sábado (18) às 17h (horário de Brasília) contra a Chapecoense na Arena do Condá, em Chapecó.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto
Solenidade na Assembleia Legislativa do ES no século XIX
O deputado capixaba que era “imoral” (mas ele tinha razão)
Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados