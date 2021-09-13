Keven, atacante das categorias de base do Palmeiras, destaca treino com profissionais: ‘Ficará marcado na carreira’

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O Palmeiras foi derrotado por 3 a 1 pelo Flamengo na tarde do último domingo (12) no Allianz Parque e se complicou no Campeonato Brasileiro de 2021. A derrota veio após o maior período sem partidas sob comando de Abel Ferreira, que teve duas semanas de preparação antes do confronto.

ATUAÇÕES: Wesley é destaque do Palmeiras em derrota para o Flamengo

Treinando diversas situações de jogo e conhecendo nomes peças, o último treinamento antes da decisiva partidas, realizada no sábado na Academia de Futebol, contou com duas novidades à disposição da comissão técnica de Abel Ferreira. O meia Caio e o atacante Keven, destaques da categoria Sub-16 do Verdão, estiveram ao lado do grupo e tiveram a chance de demostrar futebol ao lado dos atletas da equipe profissional.

Ao NOSSO PALESTRA, Keven destacou a importância de sua participação no trabalho para sua amadurecimento como atleta e relembrou sua trajetória até chegar ao clube, saindo de Araraquara, cidade há 250km de São Paulo.

Veja a tabela completa do Brasileirão- Um momento que ficará marcado em minha carreira. Sai de Araraquara (SP), minha cidade natal, sonhando em chegar aos profissionais e hoje pude realizar parte desse sonho. Poder treinar com o elenco principal é uma experiência que agrega muito no decorrer da minha carreira, interfere positivamente em meu amadurecimento como atleta – comentou o atacante.

A presença de jovens atletas entre os profissionais é uma prática comum dentro do Palmeiras, que serve tanto como aprendizado para os jogadores da base, quanto para auxiliar Abel Ferreira no comando da atividade, simulando situações de jogo.

Divisão do Sub-17, o Sub-16 é composto por jovens que ainda vivem seu primeiro ano na categoria e consequentemente estão em fase de transição. Embora estejam à disposição de Orlando Ribeiro, o grupo é dirigido Hamilton Mendes e realiza uma série de partidas amistosas na Academia de Futebol II, em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo.

- O Palmeiras é um clube que vem dando cada dia mais oportunidade para os meninos da base, e é isso que me inspira a seguir treinando forte, dia após dia. Assim como Gabriel Menino, Patrick de Paula, Danilo, entre outros atletas que subiram ao time principal e em pouco tempo conquistaram grandes títulos, quero fazer meu melhor na base, ir ao profissional e escrever meu nome na história do clube – finalizou.

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