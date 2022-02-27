Kepa entra para defender pênaltis, perde cobrança decisiva e Liverpool é campeão da Copa da Liga Inglesa

Após 120 minutos de muito equilíbrio e com o 0 a 0 persistindo no placar, o Liverpool derrotou o Chelsea nos pênaltis por 11 a 10 e conquistou o título da Copa da Liga Inglesa, neste domingo, em Wembley. Mendy, pelo lado dos Blues, e Kelleher, pelos Reds, foram os grandes protagonistas do jogo, enquanto Kepa, que entrou no fim da partida para defender pênaltis, perdeu a última e decisiva cobrança da disputa.SÓ MILAGREEm um primeiro tempo movimentado, o Chelsea chegou pela primeira vez ao ataque aos cinco minutos com Pulisic recebendo cruzamento rasteiro e desviando para grande defesa de Kelleher. Aos 29, o Liverpool respondeu com Keita recebendo passe da entrada da área e batendo de primeira para grande defesa de Mendy. No rebote, Mané bateu para outro milagre do senegalês.
FALTOU PONTARIANo fim da primeira etapa, os Blues assustaram em duas oportunidades. Aos 41, Azpilicueta recebeu passe de Havertz na entrada da área e finalizou de perna esquerda por cima do gol. Aos 44, Mount recebeu cruzamento do atacante alemão e chegou chutando de primeira, mas a bola tirou tinta da trave.
LÁ E CÁNo primeiro ataque da segunda etapa, o Chelsea quase abriu o placar após Mount receber lançamento livre de marcação dentro da área e finalizar na trave. Aos 18 minutos, Mendy errou em uma saída de bola, Mané lançou Salah em profundidade e o egípcio tocou por cima do senegalês, mas Thiago Silva tirou a bola antes de entrar no gol.
SHOW DE MENDYAos 30 minutos, Luis Díaz foi lançado pelo lado esquerdo, entrou na área e bateu para defesa de Mendy. Aos 39, o colombiano recebeu cruzamento na área e bateu para outra defesa do goleiro dos Blues. Aos 45, Van Dijk aproveitou escanteio e cabeceou para um milagre do senegalês. O Chelsea respondeu nos acréscimos com Lukaku recebendo cruzamento rasteiro de Marcos Alonso e tocando para grande intervenção de Kelleher.
GOL? SÓ ANULADONo primeiro tempo da prorrogação, Lukaku recebeu passe em profundidade na área, cortou a marcação e balançou as redes do Liverpool, mas o bandeirinha viu impedimento. Na segunda etapa, Havertz recebeu passe pelo lado esquerdo da área, bateu cruzado e ia anotando o gol da vitória, mas também em posição irregular.
ENTROU E NÃO DECIDIUNos minutos finais da prorrogação, Tuchel optou pela entrada de Kepa para defender na disputa de pênaltis. O Liverpool conseguiu converter as 11 cobranças, enquanto o goleiro espanhol foi o responsável pelo pênalti que deu o título para os Reds após isolar a cobrança.