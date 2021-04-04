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futebol

Kepa e Rüdiger brigam em treino do Chelsea, e zagueiro é expulso da atividade

Jogadores chegaram a trocar empurrões após discussão por conta de dura entrada de zagueiro alemão no goleiro espanhol. Defensor foi para o vestiário mais cedo...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 16:42

LanceNet

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Publicado em 

04 abr 2021 às 16:42
Crédito: AFP; Instagram / Rüdiger
A goleada sofrida para o West Bromwich no último sábado, pelo Campeonato Inglês, parece não ter caído bem no Chelsea. De acordo com a imprensa britânica, o zagueiro Rüdiger e o goleiro Kepa Arrizabalaga brigaram no treinamento deste domingo, e o defensor alemão foi expulso da atividade.
+ Veja a tabela da Premier LeagueSegundo o jornal "Telegraph", os jogadores discutiram e trocaram empurrões no CT de Cobham por conta de uma dura entrada do zagueiro no goleiro. O técnico Thomas Tuchel tentou intervir, mas, sem sucesso ao ver que Rüdiger não estava se acalmando, mandou o alemão para o vestiário mais cedo.
+ Puma lança nova chuteira para Neymar. Veja fotos em galeria!
Os dois jogadores se entenderam após o treino e se desculparam pelo ocorrido. Ainda de acordo com o jornal, após a partida contra o West Brom, Azpilicueta e Reece James também discutiram no vestiário.

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