Kepa e Rüdiger brigam em treino do Chelsea, e zagueiro é expulso da atividade

Crédito: AFP; Instagram / Rüdiger

A goleada sofrida para o West Bromwich no último sábado, pelo Campeonato Inglês, parece não ter caído bem no Chelsea. De acordo com a imprensa britânica, o zagueiro Rüdiger e o goleiro Kepa Arrizabalaga brigaram no treinamento deste domingo, e o defensor alemão foi expulso da atividade.

+ Veja a tabela da Premier LeagueSegundo o jornal "Telegraph", os jogadores discutiram e trocaram empurrões no CT de Cobham por conta de uma dura entrada do zagueiro no goleiro. O técnico Thomas Tuchel tentou intervir, mas, sem sucesso ao ver que Rüdiger não estava se acalmando, mandou o alemão para o vestiário mais cedo.

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