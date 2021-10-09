Kenedy, Vitinho, meio-campo e mais: o que ficar de olho no Flamengo contra o Fortaleza

Na noite deste sábado, o Flamengo enfrenta o Fortaleza na Arena Castelão, às 19h, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o encontro de dois times que estão empatados no G4 com 39 pontos e brigam pelo título da competição. Por isso, a seguir, o LANCE! mostra o que ficar de olho no Rubro-Negro dentro de campo.> Fla acertou a renovação da Geração 85; veja a situação contratual do elencoKenedy: reforço do Flamengo para a temporada, o atacante tem apenas quatro jogos disputados no Brasileirão deste ano. Um deles, inclusive, no último compromisso do Rubro-Negro, contra o Red Bull Bragantino, quando entrou aos 32 minutos da etapa final. Dessa forma, será interessante ver se Kenedy ganhará mais minutos em campo para finalmente produzir em alto nível com a camisa do Fla.Vitinho: meia-atacante tem substituído Arrascaeta e já igualou o uruguaio como líder do Flamengo em assistências na temporada, com 13. Vitinho, inclusive, foi peça importante no empate contra o Red Bull Bragantino e, mais uma vez, será essencial para o Rubro-Negro vencer o Fortaleza, no Castelão.Retornos: contra o Red Bull Bragantino, o Flamengo não pode contar com Filipe Luís e com Diego Alves. Para o jogo desta noite, contudo, eles estarão à disposição do técnico Renato Gaúcho. A volta do lateral-esquerdo é a principal, sobretudo porque Renê sofreu para marcar o ataque do Massa Bruta. Assim, a volta do camisa 16 trará qualidade na saída de bola e segurança na defesa para o Rubro-Negro.