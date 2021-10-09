Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Kenedy, Vitinho, meio-campo e mais: o que ficar de olho no Flamengo contra o Fortaleza
futebol

Kenedy, Vitinho, meio-campo e mais: o que ficar de olho no Flamengo contra o Fortaleza

Vitinho é um dos líderes em assistências do Flamengo na temporada e será peça chave para um triunfo; já Kenedy ainda busca uma maior sequência de jogos no Brasileirão...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 out 2021 às 08:00

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 08:00

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Na noite deste sábado, o Flamengo enfrenta o Fortaleza na Arena Castelão, às 19h, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o encontro de dois times que estão empatados no G4 com 39 pontos e brigam pelo título da competição. Por isso, a seguir, o LANCE! mostra o que ficar de olho no Rubro-Negro dentro de campo.> Fla acertou a renovação da Geração 85; veja a situação contratual do elencoKenedy: reforço do Flamengo para a temporada, o atacante tem apenas quatro jogos disputados no Brasileirão deste ano. Um deles, inclusive, no último compromisso do Rubro-Negro, contra o Red Bull Bragantino, quando entrou aos 32 minutos da etapa final. Dessa forma, será interessante ver se Kenedy ganhará mais minutos em campo para finalmente produzir em alto nível com a camisa do Fla.Vitinho: meia-atacante tem substituído Arrascaeta e já igualou o uruguaio como líder do Flamengo em assistências na temporada, com 13. Vitinho, inclusive, foi peça importante no empate contra o Red Bull Bragantino e, mais uma vez, será essencial para o Rubro-Negro vencer o Fortaleza, no Castelão.Retornos: contra o Red Bull Bragantino, o Flamengo não pode contar com Filipe Luís e com Diego Alves. Para o jogo desta noite, contudo, eles estarão à disposição do técnico Renato Gaúcho. A volta do lateral-esquerdo é a principal, sobretudo porque Renê sofreu para marcar o ataque do Massa Bruta. Assim, a volta do camisa 16 trará qualidade na saída de bola e segurança na defesa para o Rubro-Negro.
> Veja a tabela do Brasileirão
No gol, a volta de Diego Alves também é importante. Gabriel Batista não comprometeu e chegou a fazer uma grande defesa, mas o titular da posição está em grande fase e foi um dos destaques da classificação para a final da Copa Libertadores. Meio-campo: no último compromisso, o meio de campo do Flamengo pouco pode criar para, de fato, assustar o gol de Cleiton. Não por acaso, o Rubro-Negro teve apenas três finalizações na direção da meta do Massa Bruta em toda a partida. Dessa forma, o trio Willian Arão, Thiago Maia e Andreas Pereira precisa funcionar para o Flamengo ter boas chances de vencer o Fortaleza.João Gomes: nesse cenário, citado acima, vale lembrar de uma peça que figurou pouco dentro de campo recentemente. João Gomes não atua desde o dia 15 de setembro e aparece no banco de reservas como opção ao técnico Renato Gaúcho para trazer qualidade ao meio do Flamengo. A ver se o camisa 35 voltará a ter oportunidades nesta noite.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

flamengo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Arteterapia: 11 benefícios para a saúde mental no Dia Mundial da Arte
Imagem BBC Brasil
Wagner Moura é eleito pela Time uma das 100 pessoas mais influentes de 2026: 'Abriu um buraco no teto do mundo'
Imagem de destaque
Longevidade: por que proteínas e cálcio se tornam ainda mais importantes após os 40 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados