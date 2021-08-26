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Kenedy ganha data e horário para ser apresentado no Flamengo; saiba quando ele deve estrear

Meia-atacante chega por empréstimo junto ao Chelsea por um ano...

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 16:48

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 ago 2021 às 16:48
Crédito: Divulgação / Flamengo
Kenedy já tem data e horário para se apresentar como reforço do Flamengo. Anunciado há oito dias, o meia-atacante concederá entrevista coletiva virtual às 11h30 desta sexta-feira (27), em São Paulo - onde está a delegação rubro-negra, visando ao jogo do fim de semana, contra Santos, pelo Campeonato Brasileiro.Vale lembrar que Kenedy havia testado positivo para a Covid-19 no dia 16 de agosto. Por isso, ele precisou cumprir dez dias de quarentena em Londres. Passado o período de isolamento, realizou novos exames e está liberado para viajar ao Brasil, onde chega nas próximas horas.
> Versátil e habilidoso: entenda como Kenedy pode ser importante para o Fla
O nome de Kenedy, inclusive, já apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. O jogador, então, já está com a documentação regulamentada para estrear pelo Flamengo.
Para o jogo deste sábado, contra o Santos (válido pela 18ª rodada do Brasileirão), Kenedy não será relacionado, pois deve retornar ao Rio logo depois de ser apresentado e conhecer os novos companheiros, antes de iniciar os trabalhos no Ninho do Urubu.
A estreia de Kenedy tende a ocorrer no dia 11 de setembro, contra o Palmeiras, já no returno do Brasileiro. Isso porque, o Flamengo ficará um intervalo de 13 dias sem jogar, por conta de adiamentos feitos pela CBF devido à Data Fifa.
> Veja a tabela completa do Campeonato Brasileiro
Aos 25 anos, Kenedy chegou ao Flamengo por empréstimo de um ano, após pagamento de 3 milhões de euros, e o Rubro-Negro tem a opção de compra ao término do vínculo por 10 milhões de euros (pouco mais de R$ 61 milhões na cotação atual). O valor investido atualmente será abatido caso haja a aquisição em definitivo.

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