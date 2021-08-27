Kenedy fala sobre possível duelo com o Chelsea, enaltece Flamengo e diz: 'Estou preparado e ansioso'

Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

Regularizado e apresentado. Nesta sexta-feira, horas depois de chegar ao Brasil, Kenedy concedeu entrevista coletiva já como jogador do Flamengo, em São Paulo - onde está a delegação rubro-negra para o jogo deste fim de semana, contra o Santos, pelo Brasileiro. Emprestado pelo Chelsea por um ano, o meia-atacante esteve visivelmente nervoso e utilizou poucas palavras para expressar a sensação do novo desafio:- Estou preparado e ansioso. Estou pronto para fazer o meu melhor e dar continuidade nessa trajetória vencedora do clube.

- Estou muito feliz de estar aqui, estava ansioso. Queria agradecer a dedicação e carinho. Cheguei, estou ansioso e pronto para começar - completou o novo camisa 33.

Vale lembrar que Kenedy havia testado positivo para a Covid-19 no dia 16 de agosto. Por isso, o atleta precisou cumprir dez dias de quarentena em Londres antes de desembarcar no Brasil.

- (Risos) É um longo caminho. Temos três jogos pela frente. Primeiro temos que ganhar a Libertadores para depois pensar no adversário do Mundial.

Para o jogo deste sábado, contra o Santos (válido pela 18ª rodada do Brasileirão), Kenedy não será relacionado. Ele retornará ao Rio logo depois de ser apresentado e conhecer os novos companheiros, que treinarão com o reforço a partir desta segunda-feira, a princípio.

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Aos 25 anos, Kenedy chegou ao Flamengo por empréstimo de um ano, após pagamento de 3 milhões de euros, e o Rubro-Negro tem a opção de compra ao término do vínculo por 10 milhões de euros (pouco mais de R$ 61 milhões na cotação atual). O valor investido atualmente será abatido caso haja a aquisição em definitivo (saiba mais aqui).

Confira outros trechos da entrevista coletiva:

Reencontro com o Fluminense

- Vai ser natural, estou vestindo o manto do Flamengo e vou fazer o meu melhor.

Conversas com Gerson e Pedro (ex-companheiros no Flu)

- Conversei com Gerson, quando anunciou, ele mandou mensagem desejando boa sorte. Falei com o Pedro também. Ambos desejaram boa sorte para mim.

Entrosamento com trio de ataque (Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol)

- Vai ser fácil, Flamengo é um grande clube, de grande jogadores, de qualidade. Estou chegando para somar e fazer o melhor. Vai ser um prazer jogar do lado dos três e poder ajudar da melhor forma.

Nova parceria com Gabigol (já jogaram juntos na Seleção)

- Ainda não tive a oportunidade de conversar com o Gabi, mas chegou o momento de jogar do lado dele outra vez.

Kenedy de antes da experiência na Europa para o de hoje