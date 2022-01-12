Kenedy é o oitavo a deixar o Flamengo: veja saídas, sondagens e contratações do Flamengo para 2022

As saídas do Flamengo não cessam. Nesta quarta, foi a vez de Kenedy ter o "adeus" ao Ninho confirmado. E não foi por opção do clube carioca. O Chelsea pediu a volta imediata do atacante, cujo empréstimo era válido até junho. A direção do Flamengo contava com o camisa 33 neste período e tentou negociar com o clube inglês, mas não teve sucesso. Já são oito saídas. Confira abaixo!Além disso, outra novidade em relação ao vaivém rubro-negro tem Ramon como protagonista. O estafe do lateral-esquerdo, cuja multa rescisória é de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 320,5 milhões), recebeu sondagens de três clubes da Europa: Benfica (Portugal), Granada (Espanha) e Basel (Suíça).CONTRATAÇÕES

O técnico Paulo Sousa foi a principal contratação do Flamengo até o momento. O português, que chegou ao Rio de Janeiro na última sexta, junto com a sua comissão técnica, foi oficialmente apresentado nesta segunda,10 de janeiro.

O Flamengo também garantiu a permanência de Thiago Maia. O volante já rescindiu com o Lille, da França, e assinará com o clube da Gávea por quatro temporadas. A oficialização do novo contrato acontecerá nos próximos dias.

O clube deseja o mesmo desfecho para Andreas Pereira, que está emprestado pelo Manchester United (ING) até junho, mas ainda não abriu negociação.

NA MIRA

Atualmente, o Flamengo não tem negociações em andamento com nenhum nome. O clube, porém, identificou as carências do elenco junto a Paulo Sousa.QUEM SAIU

A saída mais recente foi a de Kenedy. O Chelsea (ING) solicitou o retorno do jogador, que estava emprestado até junho. O Flamengo contava com o atacante neste primeiro semestre, mas não houve acerto com o clube inglês., A barca do Flamengo tem: Piris da Motta, vendido ao Cerro Porteño (PAR); Bruno Viana, com contrato encerrado; João Lucas, Max e Bill, vendidos;; Hugo Moura e Vitor Gabriel, emprestados ao Athletico e Juventude, respectivamente.QUEM PODE SAIR

Outro nome que desperta o interesse de clubes do exterior é o de Ramon. O LANCE! apurou que Benfica (POR), Granada (ESP) e Basel (SUI) sondaram a situação do lateral-esquerdo. O Flamengo ainda não recebeu proposta oficial..

Já Gabigol tem sido noticiado na imprensa inglesa como alvo de clubes da Premier League, como o West Ham, mas a diretoria do Flamengo mantém a posição de que não chegaram ofertas e conta com o camisa 9 para 2022.TIME-BASE DE 2022

Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, David Luiz e Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

DESAFIOS PARA 2022

Após terminar a temporada com dois vices, o Flamengo buscará os títulos do Carioca, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. A reapresentação do elenco está marcada para o dia 10 de janeiro. A tendência é que, assim como nos últimos anos, o clube atue com uma equipe alternativa nas primeiras rodadas do Estadual, que tem início em 26 de janeiro.

OS PRIMEIROS JOGOS DE 2022

26 ou 27/1 - Flamengo x Portuguesa, em local ainda indefinido.29 ou 30/1 - Volta Redonda x Flamengo, em local ainda indefinido.2 ou 3/2 - Flamengo x Volta Redonda, em local ainda indefinido.5 ou 6/2 - Flamengo x Fluminense, em local ainda indefinido.9 ou 10/2 - Audax Rio x Flamengo, em local ainda indefinido.