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Kenedy dá sinal verde para Flamengo negociar com o Chelsea a sua contratação

Há um mês, o Rubro-Negro comunicou que o meia-atacante esteve no Ninho do Urubu para 'conhecer a estrutura'; negociação com os Blues seria por empréstimo
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Publicado em 28 de Junho de 2021 às 12:19

LanceNet

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Publicado em 

28 jun 2021 às 12:19
Crédito: Reprodução/ granadacf
O Flamengo tem em Kenedy um alvo na mira e que, agora, deu o sinal verde para o clube avançar nas tratativas e lidar diretamente com o Chelsea a fim de um empréstimo, já que o meia-atacante está ciente de que os ingleses não o utilizarão na temporada 2021/22 e pretendem cedê-lo novamente, bem como nos últimos quatro anos. A informação inicial é do jornal "O Dia". Com apenas uma contratação (Bruno Viana, por empréstimo) para 2021 e atrás de boas oportunidades de mercado, o Flamengo sabe que terá pela frente uma negociação delicada e com altos valores a serem postos à mesa, além de concorrência com clubes europeus, sobretudo por Kenedy vir de uma boa temporada com a camisa do Granada, da Espanha. Através de Marcos Braz, o Flamengo está em frequente contato com Evandro Ferreira, empresário do jogador, de 25 anos, revelado pelo Fluminense. O vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, aliás, almoçou com Kenedy há um mês.
No dia, quando o encontro veio a público, o Flamengo informou que Kenedy esteve no Ninho do Urubu para "conhecer a estrutura" e que ele realizaria "tratamento e trabalho de transição física no clube durante as férias". O atleta, contudo, optou por manter a forma por conta próprio no período.
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Kenedy deve viajar a Londres para se apresentar ao Chelsea na próxima semana, enquanto aguarda o desfecho de seu destino neste segundo semestre de 2021. Cabe lembrar que, pelo Granada, o seu último clube, realizou 44 jogos - sendo 32 como titular - e marcou oito gols. Anteriormente, passou por Watford, Newcastle e Getafe, e tem vínculo com os Blues até junho de 2024.

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