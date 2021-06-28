Kenedy dá sinal verde para Flamengo negociar com o Chelsea a sua contratação

O Flamengo tem em Kenedy um alvo na mira e que, agora, deu o sinal verde para o clube avançar nas tratativas e lidar diretamente com o Chelsea a fim de um empréstimo, já que o meia-atacante está ciente de que os ingleses não o utilizarão na temporada 2021/22 e pretendem cedê-lo novamente, bem como nos últimos quatro anos. A informação inicial é do jornal "O Dia". Com apenas uma contratação (Bruno Viana, por empréstimo) para 2021 e atrás de boas oportunidades de mercado, o Flamengo sabe que terá pela frente uma negociação delicada e com altos valores a serem postos à mesa, além de concorrência com clubes europeus, sobretudo por Kenedy vir de uma boa temporada com a camisa do Granada, da Espanha. Através de Marcos Braz, o Flamengo está em frequente contato com Evandro Ferreira, empresário do jogador, de 25 anos, revelado pelo Fluminense. O vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, aliás, almoçou com Kenedy há um mês.