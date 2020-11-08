  • Kelvin reclama de arbitragem após derrota do Botafogo para o Bahia: 'Quem sofre é a gente, fazer o quê?'
Kelvin reclama de arbitragem após derrota do Botafogo para o Bahia: 'Quem sofre é a gente, fazer o quê?'

Jogador elogiou o novo treinador do Botafogo Ramón Diáz e projetou um futuro melhor para equipe: 'Vamos fazer de tudo para vencer e quem ganha com isso é o Botafogo'...
LanceNet

Publicado em 08 de Novembro de 2020 às 20:56

Crédito: Kelvin reclama de arbitragem no jogo do Botafogo - Reprodução
Neste domingo, o Botafogo foi derrotado pelo Bahia por 1 a 0, na Fonte Nova, com um pênalti polêmico no último lance da partida. Em entrevista na saída de campo, Kelvin reclamou da arbitragem de Jefferson Ferreira de Moraes e falou sobre o novo treinador Ramón Diáz.
- Vi o pênalti agora, mas no nosso lance ele viu no VAR e não marcou. Bem, quem sofre é a gente, fazer o quê? Espero que ele faça um bom trabalho, todo mundo aqui tem qualidade e se esforça muito. Infelizmente a bola não está entrando. Vamos fazer de tudo para vencer e quem ganha com isso é o Botafogo - disse Kelvin.
Com o resultado, o Botafogo manteve os 20 pontos e é o atual 17º colocado na tabela do Brasileirão, o primeiro time abrindo o Z-4. O Bahia chegou aos 22 pontos e pulou para 14º posição na tabela. O Glorioso volta aos gramados na próxima segunda-feira (16), em outro confronto direto. O Alvinegro encara o Bragantino, às 20h, no Nilton Santos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
A 'estranha' estrutura da Rolex: a empresa de luxo que não pertence a nenhum bilionário
Imagem de destaque
Vitória vence duelo capixaba contra o Real e se recupera na Série D
Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado

