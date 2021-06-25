Kelly sofre lesão no ligamento e será operada por equipe do futebol profissional do Fluminense

O Fluminense informou, na manhã desta sexta-feira, que a meio-campo Kelly sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco e precisará de cirurgia. A atleta será operada pela equipe do futebol profissional e a reabilitação será realizada no CT Carlos Castilho.
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Aos 36 anos, a atleta se lesionou na estreia do Campeonato Brasileiro feminino, quando o Flu goleou o Vila Nova por 8 a 3. Ela foi substituída por Luiza Travassos aos 22 minutos do segundo tempo.
Kelly fez parte do elenco da Seleção Brasileira que conquistou o ouro no Pan-Americano de 2003, na República Dominicana, e a prata nas Olimpíadas de 2004, em Atenas. Após passagens por alguns clubes no Brasil, ela foi para a Coreia do Sul, onde ficou por apenas seis meses. Voltando ao Brasil, chegou a desistir do futebol, mas voltou após cinco anos a pedido da técnica Thaissan Passos.
Veja a tabela da Série A2 do femininoClassificado para as oitavas de final da Série A2 do Brasileirão feminino, o Fluminense tem o melhor aproveitamento na primeira fase desde 2019, quando o Tricolor participou do torneio pela primeira vez. Na próxima fase, o time enfrenta o Real Ariquemes.