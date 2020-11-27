Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Keisuke Honda aguarda contato da diretoria do Botafogo antes de tomar decisão sobre possível saída
futebol

Keisuke Honda aguarda contato da diretoria do Botafogo antes de tomar decisão sobre possível saída

Japonês não ficou feliz com seguidas trocas de treinador e escreveu em rede social que pode deixar o clube; meia espera por reunião com membros da cúpula do Glorioso...

Publicado em 27 de Novembro de 2020 às 18:53

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 nov 2020 às 18:53
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O clima ruim nos bastidores foi exposto. Nesta sexta-feira, Keisuke Honda escreveu, em uma rede social, que "pensa em sair do Botafogo" caso não seja convencido e acha "inacreditável" todos os problemas que o clube possui internamente, no que diz respeito à troca de treinadores.
O LANCE! apurou mais detalhes. O camisa 4 não gostou da demissão de Ramón Díaz e a comissão técnica do argentino após apenas 16 dias de trabalho. O Botafogo alegou que "não podia esperar" pelo treinador, que tem previsão de alta de uma cirurgia realizada no Paraguai apenas para o dia 7 de dezembro.
Honda não gosta da forma que o clube vem sido gerido e, principalmente, nas seguidas trocas de comando - contando interinos, Eduardo Barroca será o sétimo treinador do Alvinegro na temporada.
O japonês quer conversar com a diretoria sobre o seu futuro no clube de General Severiano. Com os bastidores desorganizados, o camisa 4 realmente considera a ideia de deixar o Alvinegro, mas quer que um contato sobre as ideias e justificativas dos dirigentes parta da própria diretoria.
Honda acredita que a diretoria precisa procurá-lo, e não o contrário. O japonês aguarda este possível contato para decidir o futuro no clube de General Severiano. Enquanto isto, o Botafogo permanece na 19ª colocação do Campeonato Brasileiro e passa por situação complicada na zona de rebaixamento da competição.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados