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Kayque deve receber primeira chance como titular pelo Botafogo contra o Goiás; veja provável time

Com problemas de lesões com alguns jogadores do meio-campo, Alvinegro pode promover estreia de volante como titular neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro...
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Publicado em 

12 fev 2021 às 17:28

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 17:28

Crédito: Vitor Silva/Botafogo
Com oito jogadores sob os cuidados do Departamento Médico, o Botafogo deve ter novidades na escalação para enfrentar o Goiás, neste sábado, às 17h, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Hailé Pinheiro. O volante Kayque deve fazer a estreia na equipe titular, comandada por Lúcio Flávio.
O meio-campista, emprestado pelo Nova Iguaçu ao Botafogo ainda nas categorias de base, passou a temporada na equipe sub-20, sendo um dos destaques do time comandado por Ricardo Resende. Sem Romildo e José Welison, o camisa 49 deve começar jogando.
O provável Botafogo para enfrentar o Goiás é: Diego Loureiro; Kevin, Kanu, Sousa, Hugo; Luiz Otávio, Kayque, Caio Alexandre; Matheus Nascimento, Rafael Navarro, Cesinha.
Na ideia de manter uma preparação já visando a Série B da próxima temporada, o Botafogo manterá a estrategia de escalar uma equipe composta, em grande maioria, por jogadores criados na base de General Severiano.

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