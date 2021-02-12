Kayque deve receber primeira chance como titular pelo Botafogo contra o Goiás; veja provável time

Crédito: Vitor Silva/Botafogo

Com oito jogadores sob os cuidados do Departamento Médico, o Botafogo deve ter novidades na escalação para enfrentar o Goiás, neste sábado, às 17h, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Hailé Pinheiro. O volante Kayque deve fazer a estreia na equipe titular, comandada por Lúcio Flávio.

O meio-campista, emprestado pelo Nova Iguaçu ao Botafogo ainda nas categorias de base, passou a temporada na equipe sub-20, sendo um dos destaques do time comandado por Ricardo Resende. Sem Romildo e José Welison, o camisa 49 deve começar jogando.

O provável Botafogo para enfrentar o Goiás é: Diego Loureiro; Kevin, Kanu, Sousa, Hugo; Luiz Otávio, Kayque, Caio Alexandre; Matheus Nascimento, Rafael Navarro, Cesinha.