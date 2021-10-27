Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Kayky, ex-Fluminense, tem estreia para esquecer no Manchester City

Atacante entrou no segundo tempo pela equipe sub-21 do Manchester City pela Football League Trophy, mas saiu de campo derrotado por 5 a 0 pelo Rotherham...

Publicado em 27 de Outubro de 2021 às 09:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 out 2021 às 09:33
Crédito: Kayky não teve bom início com a camisa do Manchester City (Twitter/@ManCityPT
Kayky, jogador revelado pelo Fluminense, fez sua estreia com a camisa do Manchester City na última terça-feira. O atacante brasileiro atuou com a equipe sub-21 do clube inglês diante do Rotherham, pela Football League Trophy, mas saiu de campo derrotado por 5 a 0.Na primeira etapa, o Manchester City conseguiu segurar o empate por 0 a 0. Kayky, que vestiu a camisa 37, entrou na volta do intervalo e sua equipe sofreu uma dura derrota fora de casa. O brasileiro teve duas ocasiões de marcar um gol, mas não foi eficiente.
O clube inglês pagou 10 milhões de euros (R$ 64,6 milhões) pelo jovem atacante, mas Pep Guardiola quer que o atacante se estabeleça em um primeiro momento como um dos principais jogadores das categorias de base antes de ser promovido ao time principal.
Com o resultado negativo, o Manchester City está pendente do resultado entre Doncaster e Scunthorpe para saber se irá avançar de fase ou se será eliminado do torneio disputado majoritariamente por clubes da terceira e quarta divisões da Inglaterra.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados