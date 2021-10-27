Kayky, ex-Fluminense, tem estreia para esquecer no Manchester City

Kayky, jogador revelado pelo Fluminense, fez sua estreia com a camisa do Manchester City na última terça-feira. O atacante brasileiro atuou com a equipe sub-21 do clube inglês diante do Rotherham, pela Football League Trophy, mas saiu de campo derrotado por 5 a 0.Na primeira etapa, o Manchester City conseguiu segurar o empate por 0 a 0. Kayky, que vestiu a camisa 37, entrou na volta do intervalo e sua equipe sofreu uma dura derrota fora de casa. O brasileiro teve duas ocasiões de marcar um gol, mas não foi eficiente.
O clube inglês pagou 10 milhões de euros (R$ 64,6 milhões) pelo jovem atacante, mas Pep Guardiola quer que o atacante se estabeleça em um primeiro momento como um dos principais jogadores das categorias de base antes de ser promovido ao time principal.
Com o resultado negativo, o Manchester City está pendente do resultado entre Doncaster e Scunthorpe para saber se irá avançar de fase ou se será eliminado do torneio disputado majoritariamente por clubes da terceira e quarta divisões da Inglaterra.