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futebol

Kayke sobre chegada ao Sport: 'Quero construir história'

Aos 34 anos, o centroavante desembarca na Ilha do Retiro com uma expectativa muito alta...

Publicado em 22 de Abril de 2022 às 18:18

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 abr 2022 às 18:18
O centroavante Kayke é uma das esperanças do Sport na disputa da Série B e o jogador acredita que pode ser fundamental ao longo da campanha.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Em sua apresentação pelo time da Ilha do Retiro, Kayke fez discurso forte e deixou claro que pretende fazer história.
‘Quando a gente tem 34 anos, não é mais menino. Eu priorizava estar em um clube para construir algo no curto/longo período, mas quero estar aqui mais tempo. Não quero chegar, ajudar o Sport a subir e depois ir embora. Minha intenção realmente é construir uma história’, declarou.
O contrato de Kayke com o Sport vai até dezembro de 2023, ou seja, ele terá duas temporadas para mostrar o seu valor e criar laços eternos com o time pernambucano.
Crédito: AndersonStevens/Sport

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