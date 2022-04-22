Kayke sobre chegada ao Sport: 'Quero construir história'

O centroavante Kayke é uma das esperanças do Sport na disputa da Série B e o jogador acredita que pode ser fundamental ao longo da campanha.

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Em sua apresentação pelo time da Ilha do Retiro, Kayke fez discurso forte e deixou claro que pretende fazer história.

‘Quando a gente tem 34 anos, não é mais menino. Eu priorizava estar em um clube para construir algo no curto/longo período, mas quero estar aqui mais tempo. Não quero chegar, ajudar o Sport a subir e depois ir embora. Minha intenção realmente é construir uma história’, declarou.

O contrato de Kayke com o Sport vai até dezembro de 2023, ou seja, ele terá duas temporadas para mostrar o seu valor e criar laços eternos com o time pernambucano.