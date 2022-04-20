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futebol

Kayke Moreno começa a trabalha com o elenco do Sport

Novo reforço aprimora a parte física antes de ficar à disposição da nova comissão técnica...
LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2022 às 16:47

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 16:47

O atacante Kayke Moreno é uma das novidades na semana do Sport. De volta ao Brasil, o jogador se apresentou e iniciou os trabalhos no clube pernambucano.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Com a intenção de melhorar a parte física, Kayke foi para a academia e mandou um recado para a torcida rubro-negra.
‘Muita motivação para mostrar novamente o nosso valor. Futebol é sempre isso, você tem que mostrar a cada dia e a cada temporada. Espero que eu possa fazer meu melhor, muitos gols e dar muita alegria ao torcedor’, afirmou em vídeo na rede social do Leão.
Concorrência
No Sport, Kayke Moreno terá que mostrar o seu valor e brigar por espaço com Parraguez e Rodrigão.
Crédito: AndersonStevens/Sport

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