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futebol

Kauã Lucas destaca união do elenco do Vasco em título do Carioca Sub-17

Após empatar em casa, o Gigante da Colina venceu o Fluminense na última sexta-feira, dia 10, em plena Laranjeiras, pelo placar de 1 a 0, e conquistou o Estadual da categoria...
LanceNet

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Publicado em 

13 dez 2021 às 15:28

Publicado em 13 de Dezembro de 2021 às 15:28

O Vasco fechou a temporada no sub-17 em grande estilo. Após empatar em casa por 0 a 0, o Gigante da Colina venceu o Fluminense na última sexta-feira, dia 10, em plena Laranjeiras, pelo placar de 1 a 0, e conquistou o Campeonato Carioca da categoria. O título coroa o trabalho da equipe, que disputou três finais neste ano. Uma das joias de São Januário, o lateral-esquerdo Kauã Lucas festejou muito a taça.- Acho que essa geração 2004 do Vasco merecia esse título. Chegamos em três finais neste ano, sempre jogando bem, fazendo boas campanhas nas fases classificatórias e sofrendo poucos gols. Estamos satisfeitos porque não poderíamos fechar a temporada sem a conquista de um campeonato. Mostramos que somos capazes - afirmou.
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Segundo Kauã Lucas, o elenco vascaíno esteve fechado principalmente nos momentos mais adversos. O lateral destaca o companheirismo dos atletas para que pudessem dar a volta por cima, ressaltando a capacidade de se adaptar ao que o jogo pedia.
- Mantivemos a união do grupo em todos os momentos. Mesmo quando as coisas não davam certo, seguíamos juntos, buscando sempre evoluir e corresponder na partida seguinte. Fomos persistentes, tivemos a capacidade de entender cada jogo, especialmente essa final contra o Fluminense, fazendo o que era necessário e terminando o ano com um grande título - finalizou Kauã Lucas.
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Antes de encerrar a temporada, o Vasco pode conquistar mais um troféu. Na quarta-feira, 15, o Cruz-maltino enfrenta novamente o Fluminense na briga pelo título da Recopa Carioca. A bola rola às 10h, no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu.
Crédito: Olateral-esquerdoKauãLucasfestejoumuitootítulodoVasconoCariocaSub-17(RafaelRibeiro/Vasco

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