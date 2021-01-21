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Kashima Antlers oficializa a contratação de Diego Pituca

Volante do Santos disputará a final da Copa Libertadores antes de viajar ao Japão...
LanceNet

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Publicado em 

21 jan 2021 às 14:02

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 14:02

Crédito: Ivan Storti/Santos FC
O Kashima Antlers (Japão) oficializou a contratação de Diego Pituca em suas redes sociais. O presidente do Santos, Andrés Rueda, confirmou que o Santos acertou a venda do volante para o futebol Japonês. Na proposta inicial, Peixe receberia US$ 1,6 milhão (R$ 8,2 milhões) à vista, pagos já em dezembro. Contudo, os japoneses melhoraram a proposta e os valores finais ainda não foram divulgados. O Peixe pretende ter o jogador em caso de classificação para o Mundial de Clubes. O titular absoluto do meio-campo santista está garantido na final da Copa Libertadores diante o Palmeiras, dia 30 de janeiro no Maracanã. No texto de confirmação da contratação, o Kashima informa que Pituca se apresentará no Japão depois da Libertadores e assim que o Governo suspender as restrições de imigração devido ao coronavírus.Torcedor santista declarado, o camisa 21 completou 150 jogos pela camisa do Santos na partida contra o Boca Juniors, pelo jogo de ida da semifinal da Libertadores da América. No duelo de volta, o jogador fez o primeiro gol da vitória do Peixe que cedeu a classificação para a grande final da competição Sul-Americana.

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